Букмекерские конторы и тотализаторы запретили в Кыргызстане

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон, запрещающий деятельность букмекерских контор и тотализаторов в Кыргызстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По словам одного из инициаторов законопроекта – вице-спикера Жогорку Кенеша Торобая Зулпукарова, законопроект будет способствовать сокращению преступлений в данной сфере и создаст реальную возможность действенной защиты нравственности и здоровья населения страны.
По данным Государственной налоговой службы, в КР к 1 июня 2014 года работали 107 букмекерских контор и тотализаторов. Среднемесячные налоговые поступления составили около 500 тыс. сомов.
В начале 2012 года в республике запретили деятельность казино в целях предотвращения игромании среди молодежи и борьбы с криминальными явлениями в этой сфере.
По словам одного из инициаторов законопроекта – вице-спикера Жогорку Кенеша Торобая Зулпукарова, законопроект будет способствовать сокращению преступлений в данной сфере и создаст реальную возможность действенной защиты нравственности и здоровья населения страны.
По данным Государственной налоговой службы, в КР к 1 июня 2014 года работали 107 букмекерских контор и тотализаторов. Среднемесячные налоговые поступления составили около 500 тыс. сомов.
В начале 2012 года в республике запретили деятельность казино в целях предотвращения игромании среди молодежи и борьбы с криминальными явлениями в этой сфере.