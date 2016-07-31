Букмекеры не верят в победу "Астаны" над "Селтиком"

Спорт
Букмекеры Tennisi.kz считают явным фаворитом предстоящего матча между "Астаной" и "Селтиком" шотландскую команду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Так, коэффициент на победу "Селтика" равен 1.61, в то время как на успех "Астаны" – 5.50. На то, что встреча завершится вничью, коэффициент равен 3.66.
На выход шотландской команды в следующий круг коэффициент равен 1.21, в то время как на победу "Астаны" в двухматчевом противостоянии – 4.40.
Напомним, что первая встреча, которая прошла в Астане, завершилась вничью со счетом 1:1. Ответная игра состоится в Глазго на стадионе "Селтик Парк" и начнется в 00.45 по времени Астаны. В прямом эфире данный матч покажет телеканал "Казахстан".
Так, коэффициент на победу "Селтика" равен 1.61, в то время как на успех "Астаны" – 5.50. На то, что встреча завершится вничью, коэффициент равен 3.66.
На выход шотландской команды в следующий круг коэффициент равен 1.21, в то время как на победу "Астаны" в двухматчевом противостоянии – 4.40.
Напомним, что первая встреча, которая прошла в Астане, завершилась вничью со счетом 1:1. Ответная игра состоится в Глазго на стадионе "Селтик Парк" и начнется в 00.45 по времени Астаны. В прямом эфире данный матч покажет телеканал "Казахстан".