​«Бумажные» туристы

По данным следствия, с октября 2014 года по март 2015-го С. Кайыртаев причинил государству материальный ущерб на сумму 216 тыс. 540 тенге. Первоначально «находчивому» руководителю решением суда был назначен трехлетний срок отбывания наказания в колонии общего режима. Но затем, учитывая то, что подсудимый вернул государству всю незаконно полученную сумму и признал свою вину, постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам областного суда лишение свободы ему заменили на штраф в размере 550 МРП, то есть 1 млн 116 тыс. тенге.

Иными словами, он выплатит в пять раз больше украденного. Вдобавок ему не суждено в ближайшие годы занимать руководящие должности.