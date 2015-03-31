Бумажный самолет до Зальцбурга довез

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
В «летном расписании» международных бумажных полетов Казахстан впервые был представлен в 2009 году. И вот на днях близ Алматы в ангаре аэропорта Боралдай лучшие отечественные «пилоты» вновь поборолись за шанс участвовать в мировом турнире, который состоится в мае 2015-го в Австрии. Всего набралось 14 участников. Все они победили в отборочных турах, которые прошли в университетах Алматы.
Ребятам раздали по листу бумаги, и каждый смастерил свой аппарат. Чтобы он полетел высоко и далеко, надо было включить воображение и применить знание элементарных правил аэродинамики. Ведь лист нельзя было разрезать, разрывать, склеивать – можно было только складывать. И никаких скрепок, кнопок и прочих «инженерных» штучек для балансировки или дальности полета.
Участники соревновались в трех категориях: дальность полета, длительность полета и аэробатика. Их авиаконструкции летали не беспорядочно и криво, как обычные бумажные самолетики, а прямо, быстро и далеко, долго парили в воздухе. Некоторые даже умудрялись выделывать пилотажные трюки: петли, бочки, волны.
Легким и точным движением руки Зияджан Каримдыков отправил под крышу ангара самолет, который улетел на 19 м 26 см. Парень победил в «дальности полета». Дольше всех – более 10 секунд – в воздухе продержался самолетик Рустема Хамди, обогнавшего соперников в категории «длительность полета». Зрелищным запуском «авиалайнера» членов жюри удивил Ален Есеев: пританцовывая, самолетик он запустил… ногой.
Тройка победителей готовится к новым полетным испытаниям. В «Ангаре-7», легендарном музее самолетов в Зальцбурге, Зияджан, Рустем и Ален померятся мастерством с сильнейшими «пилотами» мира.

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