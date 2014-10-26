Политика
Бункер Муссолини откроют для посетителей
Айнагуль Бекеева
Бункер фашистского диктатора Бенито Муссолини, расположенный на вилле Торлония в Риме, откроют для посетителей, сообщает Лента.ру со ссылкой на Il Messagero. 

По информации газеты, посещение убежища будет производиться по предварительной записи с 31 октября.

Мэр Рима Иньяцио Марино отметил, что открытие бункера должно напомнить посетителям о Второй Мировой войне.

В 1940 году итальянский диктатор приказал переоборудовать винный погреб в убежище на случай бомбардировок союзнических сил. Тоннель протяженностью 60 м оснащен системой вентиляции и телефонами. Однако, как отмечается, закончить сооружение бункера Муссолини не удалось – в 1943 году он был отстранен от власти и арестован, а двумя годами позже убит.

В 2006 году открыла двери для посетителей вилла Торлония, где диктатор проживал с 1925 по 1943 год. Бывшим владельцам дома он платил символическую плату - одну лиру в год. После войны на вилле некоторое время размещался штаб войск Союзников. С середины 1950-х здание и парк были закрыты и пришли в упадок. Римский муниципалитет выкупил Виллу Торлония в 1977 году и спустя двадцать с лишним лет отремонтировал ее.

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