"Бурабай" признан лучшим нацпарком страны в 2015 году
Государственный национальный природный парк "Бурабай" управления делами Президента РК по итогам 2015 года назван лучшим среди парков и резерватов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу УДП РК.
"Бурабай" набрал 91 балл из 96 возможных.
Всего в рейтинге участвовали 27 особо охраняемых природных учреждений, из них 12 – государственные национальные природные парки, 5 – государственные природные резерваты и 10 – государственные природные заповедники.
Как уточнили в УДП, оценка деятельности проводилась на основе анализа природоохранной, научной, эколого-просветительской, рекреационной, туристической и организационной работы учреждений.
За последние несколько лет "Бурабай" неоднократно входил в число лучших особо охраняемых природных территорий Казахстана.
Нацпарк имеет статус природоохранного и научного учреждения и входит в систему особо охраняемых природных территорий республиканского значения, предназначенного для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, использования в природоохранных, научных, эколого-просветительских, туристических и рекреационных целях уникальных природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность. Общая площадь ГНПП "Бурабай" сейчас составляет 129 532 га.