Бураном сорвало крышу многоэтажного дома в Караганде

9 февраля в Караганде в районе Сортировки сорвало крышу с пятиэтажного дома, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ekaraganda.kz
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Крыши лишились жильцы дома, расположенного на улице Жекебаева, 129. Площадь сорванной кровли составила 300 квадратных метров. Общая площадь кровли 1 200 квадратных метров. Пострадавших нет.
Руководитель отдела благоустройства акимата Октябрьского района Сатпек Маулетбек рассказал, что жильцы дома покрыли часть крыши профильным настилом вместо шифера.
Местные власти отмечают, что сразу подняться на крышу и обследовать ее не представилось возможным из-за сильного ветра.