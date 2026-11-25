Чтобы скрыть от супруга продажу коровы за 550 тыс. тенге, жительница Есильского райо­на Северо-Казахстанской области объявила животное пропавшим. В поисках «похищенной» буренки участвовали семь полицейских, кинолог и участковые соседних округов. Семейная хит­рость обошлась сельчанке в 60 МРП.

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Женщина пойдет на многое, чтобы избежать скандала в семье. Героиня этой истории решилась на целую полицейскую спецоперацию. Правда, в итоге корова нашлась, муж узнал правду, а семейный бюджет знатно «похудел».

В заявлении в полицию сельчанка сообщила, что, уходя из дома, забыла закрыть ворота, а когда вернулась, не обнаружила во дворе корову черной масти с белыми пятнами на голове и брюхе. Полицейские сначала проверили версию скотокрадства, а затем приступили к поискам.

До позднего вечера семь сотрудников районного отдела полиции обследовали село и окрестности, опрашивали жителей. На следую­щий день подключились участковые соседних сельских округов, кинолог со служебной собакой и оператор с беспилотником­. Проверялись камеры видеонаблюдения, прочесывалась местность. Словом, задействовали почти весь арсенал современной полицейской службы.

Разгадка оказалась куда прозаичнее криминальной версии. Похищения и не было вовсе. Чтобы помочь материально сестре, хозяйка продала корову жителю другого района за 550 тыс. тенге. А в полицию обратилась исключительно для того, чтобы муж не узнал о сделке.

За заведомо ложный вызов сельчанке назначили штраф в размере 60 МРП. Мораль проста: превращать семейные тайны в полицейские операции явно не стоит.