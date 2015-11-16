​Буренки будут сыты

Три миллиарда тенге банк выдал компании Agro Food. Цель финансирования – организация производства полнорационного гранулированного комбикорма в Капшагае. Недавно завод был введен в эксплуатацию.

Часть средств – 614 млн тенге из общего объема кредитования – компания направила на реконструкцию рисового завода и его переоборудование для выпуска комбикорма.

Как отмечается в сообщении банка, оба кредита предоставлены на долгосрочной основе – до февраля 2023 года. Также отмечается, что средства для финансирования этих инвестпроектов банк привлек в АО «Аграрная кредитная корпорация». Они предоставлены на коммерческих условиях, и их целевое назначение – кредитование субъектов АПК.