Буркина-Фасо будет участвовать в астанинском саммите ОИС

Политика
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Президент Буркина-Фасо подтвердил участие своей страны в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) на высоком уровне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев встретился с президентом этой западно-африканской страны Рочом Марком Кристианом Каборе, который находился в Каире с официальным визитом.

Лидеру Буркина-Фасо было передано приглашение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на первый Саммит ОИС по науке и технологиям, который пройдет в Астане 10–11 сентября 2017 года. Посол подчеркнул важность участия Буркина-Фасо в этом форуме, где будут выработаны совместные пути решения актуальных проблем исламского мира, в том числе касающихся социально-экономического роста, научно-технического развития, модернизации и борьбы с бедностью.

Каборе с благодарностью принял приглашение и подтвердил участие своей страны в астанинском саммите на высоком уровне. Он отметил, что рассматривает Казахстан как дружественное и важное для Буркина-Фасо государство в Центральной Азии, отношения с которым необходимо развивать и укреплять. Президент указал на своевременность и актуальность данного форума, а также подчеркнул значимую роль Казахстана на международной арене и его весомый вклад в решение мировых и региональных проблем.

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