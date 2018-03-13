​Бурятская «бронза»

15 стран прислали своих атлетов в Улан-Удэ на 23-й международный турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии. Среди них – Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Китай и другие. Многочисленным составом в состязаниях выступили хозяе­ва ковра – спортсмены Российской Федерации, заодно выигравшие и большинство медалей. В том числе 9 золотых из 10 разыгрывавшихся.

Вот и в весовой категории до 86 кг первенствовал Даурен Куруглиев из Дагестана, в финальной схватке одолевший монгола Унурбата Пурэвжава. На третью ступеньку пьедестала почета поднялись казахстанец Канат Бердыев и еще один представитель Монголии – Уйтумэн Оргодол.