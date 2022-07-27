Общество
Bus Lane вновь заработает по пр.Туран и ул.Кабанбай батыра в Нур-Султане

27 июля в 15:00 часов будет перезапущена фиксация движения автобусной полосы по пр. Туран и ул. Қабанбай батыра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Как сообщили в столичном Управлении цифровизации и государственных услуг, сегодня, 27 июля в 15.00 часов будет перезапущена фиксация движения автобусной полосы по пр. Туран и ул. Қабанбай батыра, в связи завершением ремонтных работ дорожного полотна по мосту М-1.

Напомним, в связи с ремонтом на время было частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Бауыржана Момышулы до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык. Для удобства граждан на этот период фиксация движения по Bus Lane по Турану и Кабанбай батыра была отключена.

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