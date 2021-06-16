Общество
Bus Lane запустят еще на двух улицах Нур-Султана
Bus Lane запустят еще на двух улицах Нур-Султана в июне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.   

Так, с 20 июня будет запущена полоса Bus Lane на проспекте Улы дала в двух направлениях – на участке пр. Мангилик Ел – ул.38. Ежедневно в этом направлении курсируют 5 маршрутов: №№ 15, 15А, 35, 54, 60 (53 единицы автобусов).

Кроме того, с 26 июня начнет работу специальная полоса по обе стороны проспекта Абылай хана – от улицы Пушкина до улицы Мустафина. По ней будут курсировать 29 маршрутов (22 городских и 7 пригородных): № 5, 5A, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15A, 18, 22, 22A, 23, 28, 31, 33, 40, 48, 60, 72, 73, 80, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322. Всего – 259 автобусов.

Также планируется внедрение выделенной полосы на проспекте Туран – на участке ул. Кунаева-ул.Сарайшык в направлении правого берега. Здесь курсируют 9 маршрутов: №№ 12, 32, 35, 46, 50, 53, 300, 305, 312 (101 единица автобусов).

Напомним, с 29 мая запущена выделенная полоса Bus Lane на проспекте Туран – от улицы ханов Жанибека и Керея до улицы Сыганак. Таким образом на данном участке создалось преимущество для движения 5 маршрутов: №40, 50, 51, 53, 61.

"Учитывая все изменения, участникам дорожного движения следует быть бдительными и заранее планировать свой маршрут. К слову, на данный момент проект Bus Lane уже реализован на 22 участках дорог протяженностью 57,2 км", – отмечается в сообщении.

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