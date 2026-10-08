Бутаковка 1700: место, откуда начинаются путешествия по горам Алматы

Фото: Almaty Tau Management

— Бутаковка 1700 занимает особое место в Алматинском горном кластере. В чём главная идея проекта?

— Главная идея проекта «Бутаковка 1700» — создать современную точку доступа к горным территориям и один из ключевых входов в Алматинский горный кластер.

Бутаковка уже является популярным местом отдыха для жителей Алматы. Поэтому наша задача — сохранить природную привлекательность этой территории и дополнить её современной, удобной и безопасной инфраструктурой.

На отметке 1700 метров планируется организовать пространство, откуда посетители смогут продолжить свой маршрут в горы, воспользоваться канатной дорогой или выбрать пеший маршрут для хайкинга.

Таким образом, «Бутаковка 1700» станет важным связующим элементом между городской инфраструктурой и горными территориями, обеспечивая более удобный доступ к природным и туристическим маршрутам.

При этом особое внимание уделяется безопасности, транспортной доступности и комфортному пребыванию посетителей.

По сути, проект должен стать одной из ключевых точек, через которые жители и гости Алматы смогут удобно и безопасно знакомиться с горным кластером.

— Что конкретно появится на Бутаковке 1700 для жителей и туристов?

— Прежде всего необходимый сервис, который сделает пребывание в горах удобнее. На отметке 1700 метров планируется создать многофункциональный комплекс, информационный центр, пункты проката снаряжения, кафе и рестораны.

Например, перед походом можно будет получить информацию о маршрутах, взять необходимое снаряжение и оставить вещи. После прогулки — пообедать или отдохнуть.

Для тех, кто планирует провести в горах несколько дней, предусмотрены гостиничные объекты, апарт-отели и шале.

Отдельное внимание уделяется доступности инфраструктуры для людей с особыми потребностями. Проектом предусмотрены пандусы, лифты, удобные входы, специальные парковочные места и тактильная навигация.

Главная задача — сосредоточить основные услуги в одном месте, чтобы посетителям не приходилось искать их в разных частях ущелья.

— Какие возможности для отдыха и развлечений появятся на Бутаковке в разные сезоны?

— Мы хотим, чтобы сюда было интересно приезжать не только зимой, но и в тёплое время года. Помимо привычного хайкинга, проектом предусмотрены прогулочные зоны, смотровые площадки и разнообразные развлечения на открытом воздухе.

На высоте 1700 и 1900 метров планируются зиплайны, а на отметке 1830 метров — прогулочная тропа со смотровой площадкой, откуда можно будет полюбоваться горными пейзажами. На высоте 2600 метров предусмотрена панорамная прогулочная зона с качелями, местами для пикников и площадками для тематических лекций под открытым небом.

Для любителей активного отдыха появятся верёвочный городок и альпийские горки (Alpine Coaster) — аттракцион, позволяющий прокатиться по специальной рельсовой трассе среди горных склонов.

Зимой к этим возможностям добавятся площадки для катания на санках и создания снежных скульптур. Таким образом, Бутаковка сможет предложить разные сценарии отдыха: от пешего похода и спокойного пикника до активных развлечений с друзьями или семьёй.

— Как Бутаковка будет связана с другими горными локациями Алматинского горного кластера?

— Сегодня многие поездки в горы ограничиваются одним ущельем. Люди приезжают, проходят знакомый маршрут и возвращаются обратно. Алматинский горный кластер предлагает другой подход — объединить несколько горных зон в единую систему. Проект охватывает Шымбулак, Кимасар, Бутаковку, Пионер и направление Ой-Карагая. Между ними планируется развивать сеть канатных дорог и горных маршрутов.

Из Бутаковки можно будет добраться до Кимасара и продолжить путешествие в сторону Медеу и Шымбулака. Также предусмотрены направления к другим горным локациям, в том числе в сторону пиков Фурманова и Букреева.

Для туристов это откроет возможность за один день побывать в нескольких горных зонах, не возвращаясь каждый раз к автомобилю. В перспективе такие связи позволят по-новому планировать путешествия по Заилийскому Алатау и знакомиться с разными уголками горного кластера.

— Не приведёт ли развитие Бутаковки к увеличению пробок на горных дорогах?

— Это один из ключевых вопросов, поскольку дорога в Бутаковское ущелье достаточно узкая, а в выходные дни автомобильная нагрузка на горные направления уже сегодня бывает высокой. Поэтому проект предусматривает иной подход к организации транспорта. Основная идея заключается в том, чтобы посетители могли оставить личный автомобиль на перехватывающей парковке и продолжить поездку на шаттлах и электробусах.

В пиковое время выходных дней планируется ограничивать въезд личного транспорта в ущелье, а контроль организовать с помощью камер распознавания номеров и системы единых ски-пассов. Это позволит организованно доставлять посетителей к началу маршрутов и снизить нагрузку на горную дорогу. Важно, чтобы поездка в горы была удобной и для тех, кто приезжает кататься на лыжах, и для тех, кто хочет просто погулять по ущелью.

— Каким вы видите главное изменение для алматинцев после реализации проекта?

— Мы хотим, чтобы поездка в горы стала проще и интереснее. Чтобы можно было утром решить отправиться на прогулку, удобно добраться до Бутаковки, выбрать маршрут и провести день на природе. Чтобы у семей появились новые места для совместного отдыха, а у гостей Алматы — возможность увидеть не только город, но и красоту окружающих его гор.

Бутаковка 1700 — это прежде всего про новые возможности для людей. Про хайкинг, прогулки, активный отдых и путешествия, которые станут частью повседневной жизни города.

Ведь самое ценное, что мы можем предложить жителям и гостям Алматы, — это возможность чаще бывать в горах, открывать для себя новые места и получать удовольствие от природы Заилийского Алатау.