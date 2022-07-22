Бутан решил ввести самый большой в мире туристический сбор

Согласно информации бутанского правительства, с каждого туриста будет взиматься ежесуточный сбор в размере $200 для поддержания устойчивого развития страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Королевство Бутан приняло решение ввести самый высокий в мире ежесуточный сбор в размере $200 с каждого туриста для поддержания устойчивого развития страны. Об этом в пятницу сообщает газета Financial Times.

"Ситуация с пандемией позволила нам переосмыслить структуру управления туристическим сектором в интересах развития страны не только в экономическом, но и в социальном плане, без нанесения ущерба окружающей среде, - приводит издание слова главы МИД и председателя Совета по туризму Бутана Тэнди Дорджи. - Долгосрочная цель - повышение качества услуг для путешественников и создание хорошо оплачиваемых и профессиональных рабочих мест для населения".

Сбор средств начнется после открытия границ в сентябре. Согласно информации бутанского правительства, эти деньги будут использоваться для озеленения, инвестиций в гидроэнергетику и электромобили с целью уменьшения углеродного следа.

В 2019 году число людей, посетивших королевство в Гималаях, достигало почти 3 млн.