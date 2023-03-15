Бутоны сакуры на контрольном дереве у храма в Токио удивили ученых

Главное природное и культурное «шоу» весны в Японии — цветение сакуры — зарегистрировало Японское метеорологическое агентство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Фонтанка.ру .

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Ученые зафиксировали 11 раскрывшихся бутонов на «контрольном» дереве сорта Somei-yoshino в храме Ясукуни в центре Токио.

Такое раннее начало цветения — рекорд для 70-летней истории наблюдений. В 2022 году бутоны раскрылись на 6 дней позже, еще годом ранее — позже на 10 дней. И то это были самые ранние эпизоды раскрытия бутонов с 1953 года.