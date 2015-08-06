Буйство ароматов и вкуса

В Италии и Испании издавна отмечают праздники томатов и баклажанов, в Германии и России отдают дань уважения тыкве, а в Таджикистане с особым размахом чествуют королеву полей – Ее Величество Дыню.Праздник имеет свою давнюю историю, но широко отмечаться стал с 2000 года. Это не только выставка лучших сортов, но и ярмарка-продажа. С самого раннего утра со всех окрестных районов Согдийской области в Худжанд стекаются «ароматные» караваны: хозяйства покрупнее завозят в город огромные фуры, мелкие предприниматели – «газели» с прицепами, а крестьяне с личных подворий – груженые доверху повозки, запряженные осликами.День проведения Праздника дыни невозможно спутать ни с каким другим: по городу плывет такой восхитительный дынный аромат, что даже самые забывчивые худжандцы знают – этот вечер они проведут в парке культуры и отдыха. Здесь, под стенами древней крепости VII–VIII веков, которая выдерживала натиск полчищ Чингисхана и легионов Александра Македонского, ежегодно и проходит долгожданный Праздник дыни.В текущем году на ярмарку привезли более 150 тонн дыни из четырех ближайших к Худжанду районов. Напомню нашим читателям, что Худжанд в советское время носил громкое имя – Ленинабад. Город, находящийся на перекрестке торговых путей в живописной пойме реки Сырдарьи, и сейчас, как и много веков назад, продолжает оставаться научным, культурным и главным агропромышленным центром Таджикистана. В связи с тем что в последнее время цена на хлопок на мировых рынках резко упала, в регионе решили увеличить посевные площади под бахчевые культуры, и не прогадали.– Очень высокодоходный бизнес получается – от 9 до 12 тысяч тонн с гектара получают урожай наши дехкане, – рассказывает заместитель областного управления сельского хозяйства Бободжон Домуллоев. – Продукция в основном для местного потребления, но потенциальные возможности позволяют поставлять на внешние рынки до 30 тысяч тонн бахчевых ежедневно. Для этого мы выращиваем особые сорта, удобные для транспортировки.Нашу беседу прерывают торжественные фанфары таджикских карнаев, возвестивших об официальном открытии Праздника дыни. Поздравить горожан и вручить победителям конкурса на самую вкусную дыню денежные премии приехал губернатор Согдийской области Абдурахмон Кодири. Руководитель региона, некогда занимавший пост министра сельского хозяйства, знаком с проблемами дехкан-бахчеводов не понаслышке.Не откладывая дело в долгий ящик, губернатор вместе с простыми горожанами тут же отправился дегустировать дыни. А их на выставочных столах фермерских хозяйств оказалось более 25 видов. У торгового павильона Канибодамского района мы с удивлением обнаружили продолговатые дыни с милым сердцу названием сорта – «казахский». В мой личный рейтинг вкусовых пристрастий он вошел в бесспорную тройку лидеров. Сладкий и сочный «казахский» сорт дыни пользуется огромным спросом и у искушенного местного населения. Это подтверждают слова агронома хозяйства Ахмаджона Нематова: половину из 800 гектаров посевных площадей района засевают именно «казахским» сортом. Но справедливости ради стоит отметить, что среди всего представленного на ярмарке многообразия невкусных дынь вы не встретите.Огромный интерес гостей города вызвал стенд, на котором были представлены поистине произведения искусства: местные умельцы из рыхлой арбузной мякоти вырезали диковинной красоты розы и георгины. Тут же, неподалеку, на импровизированной шахматной доске шла ожесточенная битва в шашки, фигурами в которой были маленькие сорта дынь и арбузов. Рядом шла не менее бойкая торговля. Праздник дыни уже давно стал самым ожидаемым событием года для жителей Худжанда.