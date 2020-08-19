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Быка за рога
Любовь Доброта

Жители этих городов и сельской зоны, занимающиеся животноводством, в последние 3 года буквально потеряли покой и сон. Овцы, коровы, лошади, словно сквозь землю проваливались. Скот, зачас­тую являющийся основой всей семейной экономики, исчезал как с поля, так и с подворья. Животных уводили под покровом ночи, не оставляя особых следов.

Выйти на след преступной группы сотрудникам криминальной полиции удалось только весной текущего года. По информации заместителя начальника ДП Туркестанской области Курманбека Сахова, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана группа из 6 человек, занимавшихся кражей скота в течение 3 лет. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за скотокрадство.

Следствием полностью доказана причастность преступной группы к 19 кражам скота. В ходе досудебного расследования у подозреваемых изъяли 19 лошадей и 9 коров.

Следователи доказали, что эта преступная группа имеет организованный характер. У каждого участника преступлений были четко распределены роли: одни похищали скот с пастбищ, другие прятали его в укромных местах, а третьи занимались сбытом краденого или разделывали скот на мясо.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 70 млн тенге. Четверых подозреваемых по постановлению суда взяли под стражу, еще двое – под подпиской о невыезде.

– В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в Туркестанской области общее количество краж скота снизилось почти на треть – с 365 до 255 фактов, – комментирует ситуацию Курманбек Сахов. – Улучшилась раскрываемость тяжких видов скотокрадства с 71,7 до 78,6%, а регистрация краж скота средней тяжести снизилась на 48,8%. За этот период полицейскими задержано 13 преступных групп, состоящих из 35 человек, причастных к 77 кражам скота.

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