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Быка за рога
Евгения Ермакова, Костанайская область

В регионе действуют 103 объекта убоя, включая те, что расположены на мясоперерабатывающих предприятиях. Контроль их работы показывает: скот по-прежнему пытаются продать без документов, а значит, гарантии того, что на прилавки попадут качественные продукты, нет.

За прошлый год ветеринары зафиксировали 56 фактов незаконного перемещения сельхозживотных, 20 из которых – на территории Аркалыка. Нарушителей оштрафовали в общей сложности на 1,8 млн тенге. В текущем году, по словам и. о. руководителя управления ветеринарии области Бауыржана Бекета, выявлено 27 фактов. И это за неполные 5 месяцев. Любое из данных животных могло быть источником опасной инфекции.

В настоящее время Костанайская область имеет статус эпидемиологически благополучной по особо опасным заразным болезням животных. А это означает, что сельхозтоваропроизводители могут беспрепятственно продавать свою продукцию в стране и отправлять ее на экспорт. Такое положение стало возможным благодаря огромным затратам как бюджетных средств, так и средств животноводов на вакцинирование и регулярные обследования скота.

Особо гордятся ветеринары тем, что добились снижения уровня заболеваемости бруцеллезом КРС в 2 раза: с 1% в 2014 году до 0,4% в 2018-м. Сегодня в регионе 4 очага инфекции находятся на оздоровлении. Три из них выявили в текущем году. По словам специалистов, речь идет о вспышках болезни на частных подворьях.

Практика защиты скота от опасных болезней показывает, что часть крупных ферм используют энзоотические препараты. Например, ТОО «Им. Карла Маркса» Костанайского района и АО «Заря» Мендыкаринского района на собственные средства закупают препараты уже 10 лет.

Как отметили в управлении ветеринарии области, здесь сложилась стабильная эпизоотическая ситуация по бруцеллезу и туберкулезу. Более того, специалисты подчеркивают, что средний вес скота и удойность коров тут выше, чем в других хозяйствах области.

– В целях сохранения эпизоотической устойчивости в области налажен контроль за перемещением животных посредством информационной системы Министерства сельского хозяйства, – отметил Бауыржан Бекет. – В течение 2018 года провели диагностическое обследование и карантинирование 33,4 тысячи голов скота и 824 тысяч голов птицы. Контроль ведем по пяти заболеваниям. Привезенный скот ставим на карантин, пресекая возможное распространение заболеваний.

Жесткий контроль вполне оправдан. В прошлые годы бесконтрольное перемещение сельхозживотных уже становилось причиной вспышек бруцеллеза КРС, что привело к уничтожению сотен голов скота. Цепочку незаконного оборота замыкают на себе убойные площадки. Работу четырех из них в Тарановском и Костанайском районах приостановили именно за прием скота без документов.

Искали нарушителей в том числе посредством мониторинга рынков городов области, куда поступает огромный объем мяса. Такие экспресс-проверки проводятся ежедневно. При этом любое несоответствие документов ветеринарно-санитарным требованиям может стать причиной штрафа.

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