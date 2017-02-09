Быки атаковали зрителей на корриде в Мексике

На корриде в мексиканском Энкарнасьон-де-Диа быки напали на зрителей и тореадоров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Как стало известно, одному из животных удалось выбежать на арену раньше положенного времени. Другой ворвался на трибуны и атаковал собравшихся людей. Опубликованное в Instagram видео показывает, как он перебросил зрителя через ограждение, после чего мужчину настиг бык, находившийся на арене.
В результате произошедшего инцидента наиболее серьезную травму получил пикадор Сезар Моралес – бык пронзил рогом его ногу. Также одно из животных набросилось со спины на тореадора Адольфо Рамиреса, который приехал в Мексику из Испании. Рамирес отделался ушибами. Кроме того, пострадали оператор и фотограф, которые снимали корриду. Один из них сломал ребро, другой вывихнул ногу.
Очевидец рассказал журналистам, что на трибунах возникла паника. Несколько зрителей получили ушибы и незначительные травмы.
Стоит отметить, что в 2016 году сообщалось о гибели профессионального тореадора Виктора Баррио. Во время представления в Испании бык несколько раз боднул мужчину. Пострадавший был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.