​...Был даже байкер из Перу!

Организатором слета любителей езды на мотоциклах выступил кокшетауский клуб байкеров Road Brothers MCC (Кокшетау). Шоу-программа фестиваля началась вечером и продолжалась до рассвета. В программу вошли выступления рок-групп «Сальерика» из Караганды, кокшетауского «Гаража» и «Периферии» из Атбасара. Также были проведены конкурсы байкеров, демонстрировавших свое профессиональное мастерство и мощность мототехники. А затем состоялась зажигательная дискотека и прошли, к несказанному удовольствию публики, различные шоу с учас­тием звезд эстрады и показательные выступ­ления каскадеров-байкеров.

Участников фестиваля тепло приветствовал руководитель управления туризма Акмолинской области Шынарбек Батырханов, который отметил особую важность движения байкеров в деле пропаганды патриотизма среди молодежи. Затем состоялась церемония торжественного вручения призов и подарочных сертификатов. Специально для гостей фестиваля был развернут палаточный лагерь со всеми удобствами, работали киоски быстрого питания, сувенирные лавки, магазины с рок-атрибутикой и мотоаксессуарами.

В завершение шумного праздника от имени оргкомитета фес­тиваля управление туризма региона отметило наиболее активных байкеров, преодолевших самые дальние расстояния и специально прибывших на казахстанскую землю для участия в нем. Среди них были представители Калининграда, Нижнего Новгорода, Одессы, Вильнюса и даже байкер из Перу. Им вручена брендовая продукция, рассказывающая о туристском потенциале нашего региона.