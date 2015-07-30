Быль о героях крепости

615
Дулат МОЛДАБАЕВ
Фашисты планировали взять Брестскую крепость за несколько часов, но завязли в ней на месяц с лишним. Не потому ли памятники крепости-героя хорошо известны во всем мире, а знаменитые ворота изображены на пятидесятируб­левой купюре.
История героического гарнизона вызывает большой интерес и сегодня, нам же она особенно дорога, поскольку в его рядах было немало казахстанцев. Героизм воинов из Казахстана помнят местные жители, их имена увековечены в мраморе. Однако в июне-июле 1941 года оборонявшие крайний рубеж огромной страны не делились по национальной принадлежности, может быть, поэтому и мемориальные композиции на территории крепости носят собирательный образ, и каждый посетитель видит в них своих земляков, отцов, дедов?
Монумент «Мужество» представляет собой 36-мет­ровую фигуру воина на фоне развевающегося знамени. По словам его авторов, замысел был такой: солдат смотрит на руи­ны и вспоминает жестокие бои. Он – символ стойкости, мужества, несгибаемости духа.
Обелиск «Штык» имеет форму трехгранного штыка легендарной «трехлинейки» системы Мосина, основного оружия красноармейцев, взметнувшегося в поднебесье, только в 222 раза больше оригинала. Это инженерное сооружение высотой 104,5 м видно из любой точки Брестской крепости и далеко за ее пределами.
А на берегу рукава реки Мухавец расположена скульптурная композиция «Жажда» – солдат, опираясь на автомат, из последних сил пытается дотянуться до воды и зачерпнуть кас­кой воду. Сегодня в протянутой вперед каске – живые цветы от благодарных людей.
Архитектурно-скульп­турный ансамбль крепости включает в себя также «Площадь церемониалов», руины и уцелевшие сооружения крепости, музей и три яруса мемориальных плит, где покоятся останки 1 020 погибших, имена 275 бойцов, командиров и членов семей увековечены. В районе Тереспольских ворот установлена скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим».

