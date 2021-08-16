Был участковым, выбрали сельским акимом. Учится управлять

Проявлять бдительность, рассчитывать риски и думать на несколько шагов вперед – эти привычки, безусловно, пригодятся Исламбеку Жумальдинову в новой должности. Раньше он был участковым инспектором, а 26 июля, после выборов, стал акимом поселка Южный Абайского района Карагандинской области. В населенном пункте, где проживают чуть больше 2 000 человек, за него проголосовали 66% избирателей.



– Я работаю уже две недели, и поначалу, если честно, было страшно, – признается Исламбек Жумальдинов. – Это же большая ответственность. Я, можно сказать, головой отвечаю за свой поселок и его жителей. Да, опыт работы участковым очень помогает. Бывает, иду по улице, вижу человека и сразу подмечаю, какое у него настроение: спокойный он или нервничает, может, его что-то тревожит. Я начинаю с ним разговаривать и таким образом узнаю обстановку в поселке. Считаю, что аким всегда должен быть в курсе событий.



Еще год назад Исламбек Жумальдинов и не думал становиться акимом. Тогда он вышел на пенсию по выслуге лет и решил заняться животноводством, как его отец. Бывший участковый прошел обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и уже подавал заявку, чтобы получить господдержку. Но тут он вступил в партию «ADAL», где ему предложили баллотироваться в сельские акимы.



– Знаете, за время службы в полиции я привык работать с людьми. Когда вышел на пенсию, мне этого очень не хватало, – говорит наш герой. – Мой телефон больше не звонил, и мне казалось, что все обо мне забыли. Я даже стал хуже себя чувствовать. Поэтому подумал, отложил сертификат для получения гранта на развитие бизнеса и решил принять участие в выборах.



Когда встал вопрос о том, в каком сельском округе баллотироваться, ответ пришел сам собой – в поселке Южный. Он для Исламбека почти родной. Здесь он с начала 2000-х годов больше 10 лет проработал участковым. В поселке его знали все. Но кандидат сомневался, что наберет большинство голосов, потому что среди избирателей были дебоширы, хулиганы и прочие нарушители закона, которых ему по долгу службы приходилось наказывать.



– Когда я проводил агитацию, то обошел весь поселок, – рассказывает новоиспеченный аким. – Развешивал плакаты, разговаривал с избирателями, которых встречал возле магазинов и на улице. Я говорил им, что, когда стану акимом, сделаю так, чтобы они жили достойно и ни в чем не нуждались. И люди меня поддерживали, даже те, кого я когда-то привлекал к ответственности. Это меня вдохновляло. На встречах люди поднимали в основном бытовые проблемы. Просили наладить вывоз мусора, восстановить уличное освещение, заасфальтировать дороги в поселке.



Теперь, когда кандидат стал акимом, он старается выполнить наказы людей. В первую очередь решает проблему с утилизацией мусора. Раньше это была забота жителей. Они заказывали грузовик, платили деньги, и ТБО вывозили на местный полигон. Это делалось от случая к случаю, поэтому контейнеры стоя­ли переполненные. Теперь же заключен договор с компанией, которая будет по графику вывозить мусор. А для потребителей установлен тариф – 170 тенге с человека в месяц. Люди считают такую цену приемлемой.



Кроме того, сейчас в поселке асфальтируют объездную дорогу и устанавливают на ней фонари. Ради справедливости надо сказать, что этого добилась прежний аким – Бахыт Икишева. А перед новичком стоит задача «выбить» финансирование на асфальт для внутрипоселковых улиц. Но это уже планы на следующий год.



Самая большая проблема в поселке – с работой. В прошлом году приостановило свою деятельность местное градо­образующее предприятие – завод по производству известняка. В результате около 200 человек остались без работы, а значит, и без дохода. Проб­лема в том, что предприятие стало убыточным. Раньше оно производило до 5 млн тонн известнякового флюса в год. Это сырье, которое используется в производстве стали, закупал металлургичес­кий комбинат компании «АрселорМиттал Темиртау». Однако в последние годы объемы закупа сильно упали, и себестои­мость местного известняка стала выше рыночной стоимости этого сырья.



– У завода нет рынков сбыта, хотя у нас хороший известняк, – отмечает Исламбек Жумальдинов. – Очень жалко, что такое большое предприятие простаивает. Я считаю, надо сделать все возможное, чтобы восстановить производство.



Аким понимает, что завод по производству известняка был той силой, которая удерживала жителей в поселке. Теперь же они могут уехать в поисках работы и бросить свои дома. Тогда Южный из благополучного поселка, где есть даже центральное отопление, превратится в депрессивный. Вопрос о восстановлении работы предприятия надо поднимать на областном уровне.



– Став акимом, я ко всему присматриваюсь и очень много размышляю, – говорит Исламбек Жумальдинов. – Ведь раньше я в этой системе не работал. Сейчас все для меня в новинку. Но я учусь, потому что хочу оправдать доверие жителей.

