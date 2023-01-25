Была свободной «без», а станет «с»

Если быть точным, то речь идет о Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, а также Жетысу и Абай, городах Алматы и Шымкенте. Дело в том, что в вышеперечисленных регионах прежде наблюдались вспышки заболеваемости сельхозживотных ящуром, и эти области считаются благополучной зоной только с вакцинацией.

Еще девять областей страны, которые образуют цент­ральную и северную части Казахстана, в том числе и Костанайская область, являлись благополучной зоной от ящура без вакцинации. Однако в прошлом году, когда у коров в Карагандинской области был обнаружен ящур, приграничные регионы лишились этого статуса.

– В прошлом году у нас вакцинировано все поголовье сельхозживотных. Отчеты отправлены в международное эпизоотическое бюро. Как только там проверят всю документацию и Костанайской области выдадут статус свободной зоны от ящура с вакцинацией, вывоз сельхозживотных в юго-восточные регионы будет возобновлен. Пока же действует запрет вне зависимости от цели вывоза: продажа, откорм, разведение, убой, – пояснила заместитель руководителя управления ветеринарии Костанайской области Айнагуль Кушубенова.

При этом сейчас завозить скот из юго-восточных регио­нов в Костанайскую область можно, а вот раньше ситуация была с точностью до наоборот.