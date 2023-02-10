"Мы были однокурсниками" – Мусин рассказал о погибшем в Турции казахстанце

Фото: Facebook/BagdatMussin

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на своей странице в Facebook рассказал о погибшем в Турции казахстанце Мирусе Курмашеве, передает Kazpravda.kz.

"С Мирусом мы были однокурсниками. Он был всегда креативен и хотел создавать что-то большое, умел притягивать к себе людей и формировать команду. Был верующим. Когда Магжан начинал первые движения по Astana HUB, Мирус очень сильно помогал, без зарплаты, без договора. Просто помогал, вносил свой вклад и помощь в развитие IT индустрии в Казахстане. У него были начинания бизнес идей здесь, в Казахстане", – написал министр.

По его словам, в 2020 году Мирус планировал пару проектов реализовать совместно с государством.

"Но, когда президент назначил меня на пост министра, он, как говорится, "взял самоотвод". Решил тогда, что будет реализовывать идеи за границей, чтобы не пересекаться и не иметь возможность создать точки, в которых мы можем иметь недопонимание. Он путешественник, много где был, но выбрал Турцию, и последние два года провел там. Все помнят поездку IT-шников в Турцию перед официальным визитом главы государства в Анкару. Мы в ту поездку организовали посещение в несколько крутых компаний в Стамбуле с IT-шниками из Казахстана. Мирус был одним из основных инициаторов и реализаторов этой идеи. Мы его сами попросили быть параллельно представителем Astana HUB, так как для нас было важно иметь человека, который найдёт точки и будет сближать хабы, IT-шников наших стран между собой", – рассказал Мусин.

Он отметил, что помнит много тёплых историй также и с университета.

"Но есть его друзья, кто поближе с ним общался в универе, думаю, они и напишут", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что казахстанец Мирболат Курмашев скончался под завалами в турецком городе Антакья. Тело было надено после нескольких суток поисков. Об этом сообщили его родные, которые до последнего не оставляли надежд найти его живым.