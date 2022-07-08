В Таразе прошел фестиваль футбола, посвященный игрокам – ветеранам легендарной команды «Кайрат».

Так случилось, что это мероприятие совпало с 70-летием легенды «Кайрата» 70-х годов Виктора Каткова, уроженца этих мест. И на фестиваль организаторы пригласили не только юбиляра, но и других ветеранов, выходцев из Жамбылской облас­ти, поигравших в высшей лиге советского футбола. Среди них личности, имена которых вспоминаются с восхищением. Это Сеильда Байшаков, Ваит Талгаев, Евгений Яровенко, Вахид Масудов, Дмитрий Огай и многие другие. Я бы сказал по-гагарински: «Было как в космосе – кругом одни звезды».

Такого созвездия футбольных имен действительно давно не было в Таразе. Их просили сфото­графироваться, дать автографы, выступить перед участниками фестиваля. Да и сами «звезды» с удовольствием лицезрели баталии нескольких десятков команд разных возрастов. Высокую организацию мероприятия отметили даже работники республиканской федерации футбола. По возвращении домой мы позвонили легенде 70-х годов Виктору Каткову и задали несколько вопросов.

– Виктор Георгиевич, поздравляем Вас с юбилеем. Расскажите о фестивале в Таразе.

– Спасибо. Организатором его выступил местный акимат. Нам, ветеранам, было приятно ощущать себя виновниками такого фестиваля, который не только запомнится на всю жизнь, но и даст, уверен, толчок развитию детско-юношеского футбола в Жамбылской области. Нужно было видеть, как горели у мальчишек глаза, когда называли наши имена. А как рукоплескали болельщики, когда мы выходили на зеленое поле стадиона.

– Сразу, наверное, вспомнили свое детство?

– Не скрою, это было так. Как и многих, футболистом меня сделала улица. В 10-м классе играл за сборную города среди взрослых. Забил гол в товарищеской игре местному «Энергетику». И меня сразу пригласили в эту команду. Тогда в 1970 году в коллективе выступали такие известные игроки, как Сейтжан Байшаков, Михаил Богданов, Евгений Скоб­ла, Акрам Ишанкулов, Аман Нурымбетов. А когда Джамбулу дали место в классе «А» союзного чемпионата, позвали в «Алатау», который тренировал Леонид Остроушко. Он сразу отметил, что у меня плохой старт, требовал работать над скоростью. Но выпускал иногда поиграть в составе. Правда, ненадолго. Это позже я понял: он боялся меня перегрузить. Поэтому не бросал в пекло. Но все же со временем я частенько выходил на поле.

– А как Вы оказались в «Кайрате»?

– В июне 1971 года пришла телеграмма из Алма-Аты. На международный матч с поляками в состав сборной Казахстана вызывали меня и защитника Юрия Николаева. Перед отъездом Остроушко сказал: «Смотри, Каретников (это был Борис Львович, ответственный за сборную) в тебе заинтересован. Покажи на что ты способен».

Я отыграл, как оказалось, неплохо. Мы выиграли – 3:0. Потом в раздевалке случайно подслушал диалог Петра Григорьевича Зенкина, бывшего игрока знаменитого ЦДКА, и тренера «Кайрата» Виктора Георгиевича Королькова. Говорили обо мне. Понял, скоро будет приглашение в «Кайрат».

– Долго ждали?

– Нет. Уже на другой день в гос­тинице раздался звонок, и человек на другом конце провода отчетливо произнес: «Готовьтесь выступать за «Кайрат»...

Но сразу ничего не бывает. Я вернулся в Джамбул и продолжил выступления за «Алатау». Теперь уже играл в основном составе. Однажды Остроушко сказал: «Я убедил Королькова пока не брать тебя в состав «Кайрата». Там ты будешь сидеть в запасе. Лучше набираться опыта здесь. Когда созреешь, я сам отвезу тебя в Алма-Ату...»

Насколько его слова были пророческими, я осознал позже. Осенью 1971 года я был вызван в Алма-Ату. На базе «Кайрата» познакомился с Олегом Долматовым, прибывшим на просмотр. Чуть позже подъехали Николай Осянин, Сергей Рожков, Евгений Пиуновский, Юрий Семин, Владимир Асылбаев... Что ни имя – то звезда. Со всеми я перезнакомился и был в хороших отношениях. Но судьба уготовила мне новое испытание.

– Какое, если не секрет?

– Новый год я должен был встречать в кругу семьи, в Джамбуле. Повод был другой – отцу исполнилось пятьдесят. Я отпросился у Королькова. Он велел, чтобы 3 января я был на базе «Кайрата». Но к 31 января, будучи в Джамбуле, я попал в автомобильную аварию и месяц провел на койке. Но потом я выздоровел и вернулся в Алма-Ату. «Кайрат» первый матч сезона начинал с ЦСКА. Меня выпустили играть за дубль. Мы проиграли – 0:1.

Потом потихоньку стал набирать форму. Мой дебют за основной состав начался матчем со «Спартаком» (Москва). «Кайрат» выиграл тогда 1:0. Тот день был для меня праздником. Как раз мать приехала. Да еще по стадио­ну диктор перед игрой объявил составы. До сих пор помню: «Под № 3 играет Виктор Катков». Серд­це учащенно забилось, ноги стали ватными. Но по ходу игры адаптировался, все получалось...

Однако в футболе, оказывается, не все бывает гладко. Следующие матчи мы проводили на выезде. Сначала в Днепропетровске, затем во Львове. «Горели» как шведы под Полтавой. Первый круг «Кайрат» закончил на 15-м месте. Были сделаны оргвыводы. Королькова освободили от занимаемой должности. На смену ему пришел Сергей Иосифович Шапошников. С его приходом жизнь малиной не показалась – он ввел такие нагрузки! Я отыграл 14 игр во втором круге. Но на три ступеньки в турнирной таблице поднялись. 13-е место спасло «Кайрат» от вылета.

Потом на смену Шапошникову пришел Артем Фальян. Результаты стали хуже. Мы опять оказались в первой лиге. После этого у руля команды впервые в истории клуба встали отечественные наставники. Это Станислав Францевич Каминский, Леонид Кон­стантинович Остроушко и Тимур Санжарович Сегизбаев. У меня начались новые проблемы. Как раз приехала в Алма-Ату «Таврия». Я – к Шапошникову (он тренировал этот украинский клуб) со своими проблемами. Дед выслушал меня и сказал: «Переходи к нам». На том и остановились. Но в том сезоне мне переход не разрешили в федерации футбола СССР. Пришлось ехать в «Целинник» из Целинограда. Только через год я стал выступать в составе «Таврии».

– Вы заканчивали карьеру в «Кайрате»?

– Нет. Я вернулся в «Целинник», где доигрывал сезон после «Кайрата». А потом вернулся в «Химик» (Джамбул). Дома начал и дома закончил.