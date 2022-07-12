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Происшествия
"Было страшно": очевидцы рассказали о выстрелах в микрорайоне Дарабоз в Алматы

Вооруженного алматинца, который на днях взбудоражил весь город, намерены наказать за хулиганство. Мужчину задержали после того, как он открыл стрельбу в микрорайоне Дарабоз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Жители дома после череды выстрелов начали делать тревожную рассылку. Как рассказала очевидец Мансура Алдонгарова, чаты облетела просьба не покидать свои квартиры.

"Не выходили на улицу, боялись. Это же было в ночное время. Когда дети некоторые уже спали, мы готовились ко сну. Конечно, страшно. Даже с утра мы с опаской вышли во двор", – говорит жительница Алматы Мансура Алдонгарова. 

В операции по задержанию и обезвреживанию стрелка участвовал спецназ. У мужчины изъяли охотничье ружье. Он рассказал, что схватился за оружие из-за ссоры с супругой. Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". Задержанному может грозить до двух лет тюрьмы.

"Пострадавших нет. Это гражданин М. 1985 года рождения. Житель Алматы. По данному факту начато досудебное расследование", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек. 
 

 

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