Быстрее и эффективнее начнут работать госорганы с обращениями казахстанцев

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Меры по совершенствованию работы с обращениями граждан обсудили на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра - руководителя Аппарата Правительства РК Галымжана Койшыбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В настоящее время в республике разрабатывается новый алгоритм работы госорганов с публичными обращениями. Он позволит вывести поток обращений граждан из соцсетей в легитимный канал коммуникации – систему «е-Өтініш». В результате в Казахстане начнет формироваться новая культура взаимодействия граждан и госорганов, основанная на принципе «Слышащего государства».

Как отметил Галымжан Койшыбаев, главой государства перед госорганами поставлена задача быть открытыми, на постоянной основе вести обратную связь и оперативно реагировать на обращения граждан. В этой связи подчеркнута важность поэтапного внедрения проактивного формата взаимодействия на всех уровнях.

На совещании также был презентован проект Единого центра комфортного обслуживания граждан, работающего по принципу «одного окна». Планируется, что в нем наряду с ЦОНом расположатся офисы ключевых госорганов и компаний: акимата, налоговых служб, ЕНПФ, «Даму», «Атамекена» и т.д. Это позволит гражданам получать все необходимые услуги в одном здании.

Кроме того, в центре планируется внедрить сервис единого ID-ticketа, при помощи которого обращению гражданина будет присваиваться единый сквозной номер, действующий до получения полного цикла услуг.