Разобрать и собрать автомат, надеть противогаз и ОЗК, продемонстрировать выносливость в легкоатлетической эстафете – эти и другие учебные задания стали настоящим экзаменом для участников военно-патриотических игр «Айбын-2017», прошедших вчера в Талдыкоргане. По словам организаторов из Центра молодежной политики Алматинской области и местного филиала «Жас Отан», состязания посвящались 25-летию Вооруженных сил РК и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель сборов – воспитание патриотизма у будущих защитников Отечества, поднятие престижа военной профессии.

Юные бойцы показали высокий уровень строевой и физической подготовки, умение обращаться с оружием, оказывать первую медицинскую помощь. Программа соревнований включала также стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание на турнике и другие упражнения. Примечательно, что девушки не отставали от парней – бежали вмес­те с ними кросс, прыгали в длину, бросали учебные гранаты.

Большинство участников игр связывают свое будущее с армейской службой, мечтают поступить в военные вузы. Сборы «Айбын» дают им хорошую закалку, возможность испытать себя и обрести новые навыки.

По решению жюри победителем признана команда Талдыкорганского агротехнического колледжа, призовые второе и третье места заняли учащиеся гуманитарно-технического и политехнического колледжей. Добавим, что сегодня в областном центре состоится военно-патриотический флешмоб, посвященный весеннему призыву в ряды Вооруженных сил страны. Вниманию зрителей представят яркое шоу, демонстрирующее основные вехи становления казахстанской армии.