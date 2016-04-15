​Быстрее, выше, сильнее

Антон СЕРОВ

За звание лучших боролись 18 команд из всех районов области. Об открытии соревнований возвестил заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Талгат Мухтаров. Под звуки военного оркестра в/;ч 35748 команды прошли строевым шагом, и военные состязания начались.

На базе центрального стадиона им. Кажымукана ученики школ региона показали свое мастерство в 11 военно-прикладных видах спорта. Ребята состязались в разборке и сборке автомата Калашникова, подтягивались на перекладине, выполняли прыжки с места в длину, силовые упражнения на брусьях, отжимались, облачались в общевойсковой защитный кос­тюм на время, оказывали первичную медицинскую помощь. А девушки еще соревновались и в выполнении комплекса силовых упражнений. Всего 216 учеников из разных школ сошлись в нешуточной борьбе.

Как отметили в департаменте по делам обороны Южно-Казахстанской области, участники показали хорошие результаты. В итоге победителем стала команда города Арысь, завоевав первые места в 6 военно-прикладных видах спорта. Второе место завоевали школьники из Кентау, на третьем – с разницей в один балл расположились ученики школ Туркестана. Победителям в каждой номинации были вручены кубки, грамоты и ценные призы.

В рамках сбора состоя­лась тематическая выставка робототехники, на которой были представлены уникальные экспонаты, собранные силами учеников школ области из подручных материалов. Все роботы были сконструированы для выполнения боевых задач – от обезвреживания взрывных устройств до переноса радиоактивных отходов. Добавим, что юные конструкторы в будущем хотят заниматься именно созданием техники, обеспечиваю­щей безопасность военно­служащих.

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