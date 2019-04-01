​Быстрее, выше... вкуснее!

– Вопросы спортивного питания играют огромную роль в процессе подготовки абсолютно любой категории спортсменов. Как же за счет рациона получить необходимое количество энергии и питательных веществ?

– Спортивные нагрузки всегда требуют расхода огромного количества энергии и пластичес­кого материала: у спортсменов в зависимости от специализации затраты энергии бывают в 6 и более тысяч килокалорий в сутки, а в период соревновательной деятельности – еще выше. Поэтому, чтобы их покрыть, пища должна быть высококалорийной.

Во-первых, это углеводистые продукты. Спортсмены должны потреблять большое количество углеводов – от 8 до 12 граммов, а при некоторых видах спорта – до 14 граммов на кило­грамм массы тела. То есть спорт­смену весом в 70 килограммов требуется до 700–800 граммов углеводов в сутки.

В зависимости от гликемического индекса – показателя усвояемости углеводов – все углеводистые продукты делятся на 3 вида: с высоким, средним и низким гликемическим индексом. Перед тренировкой и соревнованиями за 2–2,5 часа лучше употреблять углеводы со средним гликемическим индексом. Это многие каши: овсяная, гречневая, рисовая и другие изделия из круп. Очень важно непосредственно после тренировочного процесса также правильно питаться. Здесь главная задача – восстановить затраченную энергию, поэтому хорошо использовать высокоуглеводистые продукты. Это могут быть соки, сладкий чай, шоколад, мед, бананы или специальные углеводно-минеральные смеси, которые используются в спортивном питании.

Важное место в питании спорт­сменов занимают белковые продукты, потому что всегда значительные физичес­кие нагрузки связаны с работой мышц, а значит, необходим белок – пластический материал для их восстановления и наращивания. Поэтому в питании спортсменов обязательно должно присутствовать мясо. Другие доступные источники животного белка – рыба, яйца, творог – за счет них спортсмены удовлетворяют потребность в белке на 60%. Остальные 40% должен составлять растительный белок. Он содержится преж­де всего в бобовых: фасоли, соевых продуктах. Но они сложно перевариваются, что отяжеляет желудок, поэтому их лучше пот­реблять уже после тренировок. Растительный белок есть и в орехах, семечках, крупах.

Если условно разделить прие­мы пищи спортсменов, то на завтрак желательны каши, творожные изделия, яйца. На обед спортсмен должен съесть полноценное второе блюдо, лучше мясное. На ужин можно рекомендовать рыбу – она вечером предпочтительнее мяса. Также лучше обычного мяса усваи­ваются курица, индейка, кролик. Потому эти сорта мяса более подходящие для ужина, как и изделия из фарша: котлеты, тефтели.

В питании спортсменов есть такие понятия, как углеводное и белковое окна. Это периоды, когда лучше всего усваиваются эти питательные вещества. Период углеводного окна нас­тупает непосредственно после интенсивной физической наг­рузки. Через час «открывается» белковое окно. Все продукты, съеденные в это время, идут на построение мышечной ткани.

– Как перестраивается организм спортсмена во время постоянных тренировок?

– Высокие спортивные нагрузки всегда ведут к сдвигам обменных процессов в организме, к сожалению, не всегда благоприятным, и к закислению внут­ренней среды. Поэтому очень важно при занятиях спортом принимать продукты, напитки, которые, наоборот, ощелачи­вают организм, – фрукты, овощи и соки из них, молоко. Также требуется повышенное потреб­ление витаминов группы В и минералов. Но их не всегда можно в достаточном количестве получить из рациона, поэтому дополнительно принимаются поливитаминные препараты. Особенно их необходимость высока во время соревнований. В зимне-весенний период лучше больше потреблять квашеной капусты, богатой витамином С, отваров шиповника, клюквы, смородиновых морсов.

В жизни спортсменов важен восстановительный период по окончании тренировок. Наша печень очень чувствительна к любому недостатку белка. Поэтому после тренировок при неправильном питании спортсмен может получить нарушения работы печени – жировой гепатоз, а при регулярных нарушениях питания это может привести даже к циррозу печени. Поэтому в восстановительный период в рационе обязательно должно присутствовать достаточное количество легкоусвояемого белка и продуктов, содержащих ɷ-3 жирные кислоты. Это творог, рыба, овсяная, гречневая, рисовая каши, диетические сорта мяса, кисломолочные продукты. В то же время необходимо ограничить потребление животного жира.

– В последнее время идет очень много споров по поводу продуктов спортивного питания… Нужны ли они спортсменам?

– В результате высоких энергозатрат спортсмену требуется большое количество калорий и питательных веществ. Не всегда их возможно получить только из пищи. Чтобы составить полностью сбалансированный рацион спортсмена, который покрыл бы все нужды его организма, за раз ему приш­лось бы съедать более двух килограммов пищи с учетом шестиразового питания. Отягощенный таким объемом еды, ни один спортсмен не сможет эффективно тренироваться, поэтому для таких целей используют продукты спортивного питания. Они представляют собой такие гомогенные смеси, концентраты, которые содержат только необходимые для спортсменов питательные элементы. Как правило, это белки, протеи­новые смеси с добавлением витаминов, витаминно-минеральные комплексы.

Это не значит, что спортсмен в течение дня питается только смесями. У него абсолютно полноценный завтрак, обед, ужин, но между основными приемами пищи, перед тренировками их все же рекомендуют употреб­лять. Их количество за один раз – не более 10 граммов, в день – не более 3–4 раз. То есть эти продукты спортивного питания – только дополнение к основному. В условиях современного спорта это уже необходимость. А непосредственно после нагрузок спортсменам рекомендовано выпивать стакан углеводно-минеральной смеси – это напиток, содержащий глюкозу или фруктозу с добавлением витаминов и минералов, которые восполняют минеральный баланс организма.