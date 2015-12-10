Сегодня человек в белом халате и неврологическим молоточком в руке, пытающийся вызвать у вас коленный рефлекс, отходит на второй план. На смену ему пришли умные аппараты.

По словам Алнура Ошибаева, генерального директора ТОО «Лаборатория психологической безо­пасности», в нем применяется уникальный метод газоразрядной визуализации, позволяющий определить психологическое и физическое здоровье человека.

– Аппарат обладает очень тонкой чувствительностью к различным изменениям в организме, – объяснил Алнур Ошибаев. – В первую очередь он выявляет уровень тревожности, стресса и депрессии.

Процесс обследования до удивления простой и безболезненный. К диэлектрику (стекло) поочередно прикладываются все десять пальцев исследуемого, и через подушечки пальцев снимается его электромагнитное поле. Получаемые параметры зависят от психоэмоционального состояния человека, что и позволяет определить степень его здоровья, как психологического, так и физического. К примеру, если у солдата болит живот, аппарат вам об этом скажет.

Действие оборудования абсолютно безвредно, потому такое обследование может повторяться неограниченное количество раз. К тому же аппарат настолько компактный, что его можно доставить в любую точку, к примеру, взять с собой на полигон, где он способен работать также и от аккумуляторов.

Прибывший в казахстанскую столицу один из основателей метода газоразрядной визуализации и генеральный директор санкт-петербургского ООО «Биотехпрогресс» Рамиз Юсубов отметил, что впервые за 20 лет было принято решение дать эксклюзивные права на это оборудование на территории Казахстана.

– Никто в мире не имеет такого статуса, кроме ваших специалистов, – подчеркнул российский ученый.

Презентация же аппарата, состоявшаяся в стенах Главкомата Национальной гвардии РК, в Казахстане прошла впервые. Представители алматинского ТОО «Лаборатория психологической безопасности» на безвозмездной основе передали стражам правопорядка два аппарата метода газоразрядной визуализации.

Оборудование тут же пустили в дело, поскольку мероприятие проходило в рамках учебно-методических сборов со старшими офицерами-психологами региональных командований, Военного института, а также с психологами воинских частей Национальной гвардии РК. Надо сказать, что учебные сборы организованы в соответствии с планом реализации общереспубликанского проекта Главной воен­ной прокуратуры «2015-й – год предупреждения самоубийств» с целью повышения профессионального уровня военных психологов, внед­рения инновационных технологий в работу по изучению индивидуально-психологических особеннос­тей и профилактики деструктивных проявлений среди военнослужащих войск.

– Военнослужащие Национальной гвардии выполняют очень ответственные задачи по защите личности и общества от преступных посягательств, – сказал заместитель главнокомандующего Нацио­нальной гвардией РК полковник Мухометкали Сатов. – При выполнении боевых задач наши воины испытывают серьезные психоэмоциональные нагрузки. Поэтому мы благодарны представителям науки за то, что они изобрели такой прибор, очень необходимый в нашей службе. Отдельное спасибо казахстанским бизнесменам, которые откликнулись на призыв Президента страны Нурсултана­ Назарбаева­ о необходимости проявлять социальную ответственность перед гражданами и передали нам приборы безвозмездно. Это сам по себе очень хороший пример социальной ответственности.

На открытие учебно-методических сборов стражи правопорядка пригласили представителей психологических служб Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Пограничной службы КНБ РК, Министерства внутренних дел Казахстана, преподавателей и студентов столичных высших учебных заведений, где готовят психологов.

Как отмечают специалисты, одним из важнейших направлений развития метода ГРВ стали разработка и внедрение методики в область профессионального отбора. Это одна из актуальнейших проб­лем, с которой сталкиваются все без исключения государственные органы и организации, в том числе и силовые структуры. Этот метод не преследует цель полностью заменить анкетирование, в то же время повышает возможности получения дополнительной объективной информации об испытуемом. Уникальность метода заключается в возможности быстрой, безвредной и наглядной оценки общего состояния здоровья человека с указанием органов и систем, вовлеченных в патологический процесс, обнаружения «слабых звеньев» в состоянии здоровья.

На основе такого метода можно определить способность принимаемого на работу или несущего службу военнослужащего справляться с теми или иными задачами. А выявление степени совместимости людей снижает возможность возникновения конфликтов в коллективе и улучшает психологический комфорт во время несения службы.

Не секрет, что к важнейшим задачам относятся профессиональный отбор и осуществление конт­роля работы операторов сложных систем – это летчики, космонавты, персонал на АЭС, авиадиспетчеры, железнодорожные бригады машинистов. И, конечно же, люди, имеющие доступ к огнестрельному оружию.

Служба в Национальной гвардии РК сопряжена с большим объемом выполняемых задач. Ежедневно на боевую службу привлекаются тысячи военнослужащих, с оружием в руках приступающих к охране важных государственных объек­тов, исправительных колоний, к поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности на улицах наших городов. Идет большая психологическая и эмоцио­нальная нагрузка на личный состав. В связи с этим внедрение новых методов и технологий в психологической службе войск – актуальная задача.