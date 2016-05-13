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Быстро, прозрачно, комфортно
Жубаныш Байгуринов

Этот проект запущен в рамках Плана нации «100 конкретных шагов», выдвинутого Президентом. Новая уникальная структура, которая наделена статусом единого провайдера государственных услуг, образована в начале текущего года в результате слияния четырех госорганизаций, а именно центров по выплате пенсий, по обслуживанию населения, недвижимости, земельного кадастра. Благодаря этому граждане РК теперь имеют возможность получать все госуслуги в одном месте, и процесс обеспечи­вается быстро, прозрачно, комфортно, по принципу «одного окна».

По словам директора дирекции «Государственный центр по выплате пенсий – филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Биржана Жунусова, проект успешно реализован при поддержке местных исполнительных органов. «Правительство для граждан» в скором времени станет практически незаменимой структурой для всего населения – от 16-летнего подростка, получающего первый документ, удостоверяющий личность, до представителя крупного бизнеса, начинающего масштабный проект, подчеркнул Биржан Уалиевич.

В результате слияния штат новой госструктуры по РК вырос до 20 тыс. специалистов. К 2018 году они будут оказывать свыше 700 госуслуг. Только по Актюбинской области число услуг госкорпорации составляет более 530. За месяц работы ими воспользовались уже более 102 тыс. жителей региона. Ежедневно «Правительство для граждан» посещают в среднем 500 человек, из них по вопросам социального и пенсионного обеспечения – около 350 казахстанцев. В торжественной церемонии открытия госкорпорации принял участие аким области Бердыбек Сапарбаев, оказавший большую помощь в запуске проекта. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации новшества, и обещал со стороны властей оказывать всяческое содействие в решении каких-либо вопросов.

В здании, где разместилось «Правительство для граждан», просторно, удобно и комфортно. И об этом говорят сами граждане. Пенсионер Владимир Тучин очень доволен работой новой структуры. На прием его до­кументов ушло 15–20 минут. Да и в очереди ему не пришлось стоять, как это бывало раньше в старом тесном здании выплатного центра. Взял талон, и в помощь тебе – электронное табло. Работает тут и сектор самообслуживания, где клиент, если имеет элект­ронную цифровую подпись, самостоятельно может зайти в Интернет. На новом месте обслуживает граждан сразу 32 окна.

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