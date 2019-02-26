​Быстрые и бесстрашные

– Наш юноша Виктор Коршак в штурме лестницы на 2-й этаж установил новый рекорд Казахстана со временем 7,40 секунды, – рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям. – Следом отличный результат показал Глеб Снегирев, он забрался за 7,67 секунды. Оба стали чемпио­нами страны.

В финальном забеге на полосе с препятствиями «золото» взял представитель мужской сборной востока Ералы Абзалов. По результатам двух дней зимнего чемпионата мужская и юношес­кая сборные области завоевали 1-е общекомандное место.

– Пожарно-спасательный спорт – не увлечение, а подготовка во имя спасения человеческих жизней, – подчеркнули в департаменте. – Развертывание средств тушения, эвакуация людей, работа на высоте требуют от бойцов сил, выносливости и быстрой реакции.