​Быстрые и бесстрашные

Состоявшийся в Усть-Каменогорске чемпионат ПСС (пожарно-спасательный спорт) стал самым масштабным за последние годы. В течение двух дней в крытом манеже департамента по ЧС ВКО состязались взрослые и юниорские команды со всех регионов страны. Всего больше 300 человек. Программа включала штурм пожарной башни и преодоление полосы препятствий. Об уровне подготовки участников чемпионата можно судить по результатам: у лучшего спортсмена из юниоров штурм лестницы на высоту 2-го этажа занял 7,8 секунды, среди взрослых на штурм на высоту 4-го этажа ушло 12,2 секунды. Как признались болельщики, при виде ребят, взлетающих вверх без страховки, захватывало дух.

В ПСС в отличие от легкой атлетики преодоление препятствий на стометровке связано с противопожарным ремеслом. Из-за сложности дисциплины не все даже доходят до финиша. По результатам двух дней первой в общем зачете стала команда из Астаны. Второе и третье места поделили, соответственно, хозяева первенства и спортсмены из Западно-Казахстанской области.

Как подчеркнул директор исполкома ОО «Спортивная федерация пожарных и спасателей» КЧС МВД РК Даурен Данаев, пожарно-спасательный спорт воспитывает дух, силу, терпение и выносливость.