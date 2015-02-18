"Быстрые свидания" раскрыли секрет привлечения внимания женщин

Психологи на опыте "Быстрых свиданий" выяснили, что помогает мужчинам привлекать внимание женщин в разговоре, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
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Исследование провели ученые Стэнфордского университета. Специалисты проанализировали около тысячи разговоров между представителями обоих полов во время "Быстрых свиданий". Суть мероприятия в том, что равное количество мужчин и женщин поочередно знакомятся друг с другом в течение короткого промежутка времени. Если симпатии сторон совпадают, участники получают телефонные номера друг друга.
Ученые проанализировали симпатии женщин и пришли к выводу, что при разговоре мужчины должны давать возможность собеседнице высказаться. При этом важно уметь правильно прерывать женский монолог, например, сделав какое-либо уточнение из рассказа. Делать это нужно, чтобы продемонстрировать женщине свою заинтересованность и понимание того, о чем идет речь. Однако сильному полу не рекомендуется упоминать лишний раз о своей работе.
Специалисты также выяснили – во время разговора мужчины чаще используют местоимение "ты", тогда как женщины – "я". Это говорит о стремлении представительниц прекрасного пола побольше рассказать о себе и обсудить свою жизнь.