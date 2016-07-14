​Быстрым рейдом по солончакам

К району старта возле поселка Доскей Бухаржырауско­го района Карагандинской области гонщики прибыли к началу рабочего дня. 137 экипажей из разных стран, в том числе и Казахстана, здесь встречали сотни жителей региона, включая спортсменов и руководителей спортивных организаций и учреждений.

Николай Кукушкин, руководитель областной специализированной школы по техническим видам спорта, наблюдал за ралли «Шелковый путь» и ранее. Внимательно отслеживают события, происходящие в мире автогонок, и его воспитанники – юные картингисты, которые прекрасно понимают: такие состязания – не только испытание автотехнических разработок в условиях бездорожья, но и популяризация страны, по которой проходит гонка.

Многие видели, какие сложности приходится испытывать гонщикам ралли Париж – Дакар. Но, по мнению специалистов, наши солончаки не менее опасны, чем зыбучие пески. И штурманам надо глядеть в оба, иначе можно перевернуться. «Знают ли об этом водители грузовиков?», – спрашиваю у участников.

– Конечно, здесь дороги своеобразные. Но по нашим меркам – это быстрая часть ралли. Скорость для грузовиков – 100 километров в час. Степь ровная, а камни, солончаки, арыки и буераки нашим колесам не страшны, – ответил за всех начальник команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

После короткого отдыха, общения с журналистами и фотосъемки экипажи через установленные интервалы отправились в путь. Зрители восторженно встретили экипаж «Астаны». Самыми же первыми «распечатали» новый участок и унеслись вперед лидеры гонки – французы из команды Тotal.

До Балхаша участникам гонки предстоит преодолеть по бездорожью 566 км. Передвигаться они будут только в светлое время суток.