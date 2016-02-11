​Быстрый лед

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Местом проведения соревнований не случайно была выбрана школа-гимназия № 8 – она имеет хорошие традиции по развитию зимних видов спорта в Бурабайском районе. В турнире приняли участие команды из десяти районов области. В состав каждой входили двое юношей и две девушки 1999 года рождения и младше. Два дня они соревновались в беге на 300, 500 и 1 000 метров, а в заключительный день спартакиады проводилась смешанная эстафета.

По мнению руководителя областного учебно-методического центра физической культуры, спорта и начальной военной подготовки при управлении образования Акмолинской области Виктора Яковенко, шорт-трек был включен в программу областной спартакиады «Жастар» среди учащихся общеобразовательных школ региона для поддержки этого вида спорта.

По итогам состязаний на дистанциях 300 и 500 метров среди девушек лучший результат показала Зарина Дюсембекова из Егиндыкольского района, а среди юношей на дистанциях 500 и 1 000 метров победителем стал Петр Хохлов из Бурабайского района. В смешанной эстафете 4 х 500 первое место заняла команда хозяев соревнований. В общем зачете спартакиады «Жастар» также лидировали ребята из Бурабайского района.

Сегодня в общеобразовательных школах области действуют 158 ледовых кортов. Их строительство способствует открытию новых секций для систематических занятий с ребятами во внеурочное время и развитию зимних видов спорта.

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