Кандидат в президенты Каракат Абден посетила Дом престарелых Семея. В лице его сотрудников она поздравила казахстанцев с Днем социального работника, который отмечается в последнее воскресенье октября.

Для Каракат Абден этот праздник имеет особое значение, ведь в кандидаты на высокий пост ее выдвинул Национальный альянс профессиональных соцработников.

– Я знаю, что это благородная и сложная работа, – отметила она. – К тому же у этой профессии женское лицо. А потому данная сфера требует особого внимания со стороны государства.

Кандидат ознакомила избирателей со своей предвыборной программой, которая социально ориентирована и основывается на поддержке института семьи.

– Важно руководствоваться духовными принципами казахского народа. Мудрость и почитание старших, национальный дух и энергия, проницательный ум и широта души, стремление к свободе и независимости... Все это должно составить основу для воспитания гармоничной личности, для которой в государстве будут созданы комфортные условия жизни, – отметила Каракат Абден.

Также она встретилась с представителями своего предвыборного штаба, а для откровенного диалога с избирателями выбрала обычный городской автобус.

– Считаю, надо быть ближе к народу, – отметила она.

Отдельным пунктом поездки стало возложение цветов к памятнику Абая. Каракат Абден вместе с представителями предвыборного штаба почтила память великого мыслителя.