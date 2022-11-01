Свежий выпуск Быть ближе к народу 1 ноября 2022 г. 0:21 Полина Федорова Кандидат в президенты Каракат Абден посетила Дом престарелых Семея. В лице его сотрудников она поздравила казахстанцев с Днем социального работника, который отмечается в последнее воскресенье октября. Для Каракат Абден этот праздник имеет особое значение, ведь в кандидаты на высокий пост ее выдвинул Национальный альянс профессиональных соцработников. – Я знаю, что это благородная и сложная работа, – отметила она. – К тому же у этой профессии женское лицо. А потому данная сфера требует особого внимания со стороны государства. Кандидат ознакомила избирателей со своей предвыборной программой, которая социально ориентирована и основывается на поддержке института семьи. – Важно руководствоваться духовными принципами казахского народа. Мудрость и почитание старших, национальный дух и энергия, проницательный ум и широта души, стремление к свободе и независимости... Все это должно составить основу для воспитания гармоничной личности, для которой в государстве будут созданы комфортные условия жизни, – отметила Каракат Абден. Также она встретилась с представителями своего предвыборного штаба, а для откровенного диалога с избирателями выбрала обычный городской автобус. – Считаю, надо быть ближе к народу, – отметила она. Отдельным пунктом поездки стало возложение цветов к памятнику Абая. Каракат Абден вместе с представителями предвыборного штаба почтила память великого мыслителя.