​Быть ближе к простым гражданам

За этот небольшой период аким посетил почти одну треть населенных пунктов области. На основе этих рабочих поездок, встреч с сельчанами, учителями, медицинскими работниками, спортсменами, предпринимателями, рабочими крупных и малых производств Б. Сапарбаев детально ознакомился с деятельностью той или иной сферы и четко обозначил круг задач: на что нужно обратить внимание, что волнует людей, какие еще существуют проблемы. Увидел и плюсы, и минусы. С учетом этих реалий, как он отметил в ходе встречи в минувшую пятницу с представителями масс-медиа региона, и будет строиться дальнейшая работа по развитию региона.

В условиях сегодняшних вызовов времени особое значение в рамках реализации основных поручений Главы государства аким области намерен придавать поиску внутренних резервов, рачительному расходованию бюджетных средств. Для этого создана специальная рабочая группа. Благодаря оптимизации бюджета в настоящее время уже изысканы 3,5 млрд тенге, и данная работа будет продолжаться. Самое главное, подчеркнул Бердыбек Сапарбаев, необходимо проводить дальнейшую диверсификацию производства, поддержку местных товаропроизводителей, увеличивать казахстанское содержание, сохранить рабочие места. В этом плане проведены переговоры со всеми руководителями крупных компаний, действующих в нефтяной и горнодобывающей отраслях, стройиндустрии и других сферах. Сделаны соответствующие расчеты, которые позволяют говорить о том, что есть немалые возможности снижения импорта за счет замещения его продукцией местного товаропроизводителя. Это и трубы, химреактивы, стройматериалы…

Упор делает аким и на сельхозпереработку, благодаря которой область с учетом водных и земельных ресурсов могла бы стопроцент­но обеспечить себя картофелем, капустой, морковью, другой плодоовощной продукцией. К сожалению, сегодня этот показатель составляет чуть более 50–60%. Поэтому в 2016 году ставится задача по увеличению орошаемых земель не менее чем на 6 тыс. га. По количеству поголовья и продукции животноводства актюбинский регион, считает аким, также должен стать в перспективе ведущей областью в республике. Недавно по решению Правительства РК регион вошел в число четырех областей, где на основе льготного кредитования будет внедряться пилотный проект по развитию семейных мини-ферм.

Большое внимание, по словам Бердыбека Сапарбаева, будет уделяться реализации госпрограмм, обеспечению занятости населения. В области показатель по безработице варьируется в пределах 4,9%, что заметно ниже среднереспубликанского, однако это не должно быть поводом для самоуспокоения. Во время недавно прошедшего в Актобе международного инвестфорума акимат области заключил ряд договоров с холдингом «Байтерек», а также с двумя крупными финансовыми фондами на сумму 1,5 млрд тенге с целью создания новых рабочих мест, поддержки предпринимательства, особенно в сельской местности.

Не может не беспокоить власти вопрос износа основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По части их реконструкции подписаны соглашения с соответствующими международными финансовыми институтами. В частности, водоканал заключил договор с ЕБРР. Скреплены подписи под меморандумом с компанией «КазТрансГаз­Аймак»: прорабатывается вопрос по обеспечению газоснабжения дополнительно еще на 9 млрд тенге, что позволит решить проблему с голубым топливом более чем на 90%. На сегодня осталось подвести магистральные газопроводы лишь в три райцентра – Айтеке-би, Иргиз, Уил.

Особый акцент аким сделал и на развитии дорог. С 2016 года нач­нется строительство ветки Актобе – Атырау – Астрахань. Ведутся переговоры с компанией «КазАвтоЖол» по реализации еще двух важных для региона дорожных проектов. Для этих целей важно использовать возможности международных банков по выделению кредитных ресурсов. Такое партнерство сейчас налаживается с ЕБРР, Азиатским и Исламским банками.

В беседе с журналистами аким особое место отвел и социальной составляющей. Как он отметил, в уходящем году задолженностей по социальной выплате не будет ни на один тиын. Несмотря на отмену с 1 января Правительством субсидирования на хлеб, в регионе изыскали средства на то, чтобы доплачивать из бюджета эту сумму малоимущим слоям населения. То есть помощь будет максимально адресной для тех, кто в ней действительно нуж­дается. В нынешних условиях немаловажное значение глава региона придает также социальной ответственности бизнеса, развитию государственно-частного партнерства. По инициативе Б. Сапарбаева в областном центре, в каждом районе будет избран общественный помощник акима области из числа авторитетных, уважаемых местных жителей. Он и будет глазами и ушами главы региона на местах.

– Нам надо быть ближе к прос­тым гражданам, знать их чаяния, реальное положение дел и вовремя оказывать содействие в решении их проблем, – говорит аким.

С 2016 года согласно указу Президента РК в области будут созданы также общественные советы. При облакимате оборудуется специальный инфоцентр, где будут проходить регулярно по графику пресс-конференции, брифинги для журналистов с участием заместителей акима, руководителей управлений, департаментов. Лично Бердыбек Сапарбаев намерен раз в квартал выступать перед зрителями в прямом эфире по местному ТВ.

Встреча с представителями СМИ прошла в непринужденной, неформальной обстановке. Журналисты имели возможность напрямую задать свои вопросы главе региона.