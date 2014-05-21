Быть донором – почетно

К акции планируется привлечь не только рядовых граждан, но и общественно-политических деятелей, представителей ДВД и ДЧС города. Первыми в нынешнем году ее поддержат звезды эстрады, кино и спорта, в числе которых – группа «Домино», актер Ануар Нурпеисов, олимпийский чемпион Илья Ильин и другие. Сдав кровь, они не только помогут больным детям, но и личным примером покажут, что донорство – благородное дело.

Приятным сюрпризом для всех участников проекта станет розыгрыш ценных призов, а также раздача билетов на гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады, который состоится 14 июня во Дворце студентов им. У. Жолдасбекова.

Как отмечают в благотворительном фонде «Бауыржан»­, ставшем организатором мероприя­тия, в ходе акции планируется собрать около 3 тыс. литров крови.

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы