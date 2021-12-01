Быть достоверным

Произведения заслуженного деятеля Казахстана, члена Союза художников РК Нуржана Карымсакова разместились в художественной галерее Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы.

На вернисаже руководитель Службы учета и хранения музейных ценностей Библиотеки Елбасы Куляйша Актаева отметила, что выставка организована в рамках проекта библиотеки «Культурный код Независимости». Нуржан Карымсаков – один из немногих казахстанских художников, который умеет «говорить» со зрителем об истории.

– Одно из самых известных его полотен – «Ел тұтқа». Увидев это произведение, зрители нередко соревнуются в знании истории – на одном холсте изображены 117 выдающихся деятелей Казахстана. Неудивительно, что в серии монументальных произведений Карымсакова появляются образы Первого Президента Рес­публики Казахстан Нурсултана Назарбаева и основополагающие идеи, неразрывно связанные с наследием Елбасы: закрытие ядерного полигона, перенос столицы, формирование новых идей, повлиявших на архитектуру мира, – подчеркнула Куляйша Актаева.

В экспозиции представлены 20 лучших работ художника, в числе которых уже известные и написанные специально к вернисажу, выполненные маслом большие и средние полотна, гобелены. Значительную часть занимают образцы монументальной живописи, отражающие главную тему в творчестве Нуржана Карымсакова – историческое наследие Казахстана.

Монументализм стал для художника средством выражения целостного, непрерывного видения исторических процессов, происходивших на территории Казахстана. Отдельные образы, темы становятся следствием масштабного видения эпох. Автор идет от целого к частному. Мастерство художника проявляется в умении композиционными средствами создавать целостный сюжетный ряд, из которого затем можно развивать отдельные образы и события.

Это прослеживается в картинах «Карасай-батыр», «Совет правителя», «Династия Кунанбая», «Правитель саков», триптихе «Цивилизация Берель», гобеленах «На Ушконыре», «Родители Елбасы Н. А. Назарбаева», «Назарбай Би».

– Настоящее искусство волнует даже сердца батыров. На полотнах Нуржана Карымсакова отражен героический облик казахского народа, его многовековая философия и богатая культура. Работы мастера радуют и вдохновляют старшее поколение, формируют художественный вкус у молодежи, воспитывая и обогащая знаниями подрастающее поколение, – считает Халық Қаһарманы, генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев.

Размышления о преемственности, непрерывности этапов развития государственности на территории Великой степи возводят художественные произведения Нуржана Карымсакова в разряд глубоких исторических исследований.

– С маслом мне работать интереснее, потому что в монументальных картинах я изображаю нашу историю. Где-то, конечно, как художник вкладываю и свою фантазию. Но главная, на мой взгляд, задача – создать достоверное произведение, – считает Нуржан Карымсаков.

К каждой своей работе он подходит вдумчиво, тщательно выбирает материал, консультируется со специалистами.

Взять, к примеру, не оставляющую ни одного равнодушного посетителя репродукцию «Ел тұтқа»: на одном полотне «соседствуют» такие выдающиеся личности, как Елбасы Нурсултан Назарбаев, Агыбай, Карасай, Кобыланды, Кабанбай, Богенбай батыры, Махамбет Утемисов и Исатай Тайманов, Кажымукан Мунайтпасов и Балуан Шолак, Бау­ыржан Момышулы, Коркыт-ата, ханы Керей и Жанибек, Абылай, Касым, ученые – Абу Насыр аль-Фараби, Ходжа Ахмет Яссауи, Шокан Валиханов, поэты и писатели – Абай, Шакарим, Мукагали Макатаев, Мухтар Ау­эзов, музыканты – Курмангазы, Амре Кашау­баев, Дина Нурпеисова, Нургиса Тлендиев, художник Абылхан Кастеев и многие другие.

Эту картину можно назвать своего рода квестом, в котором может поучаствовать любой – достаточно попытаться узнать каждого изображенного человека...

– Мне выпала честь познакомиться со многими выдающимися деятелями нашей страны. Это не только художники, но и археологи, поэты, писатели, историки... Общаясь с ними, я получаю невероятный опыт, глубинные знания по истории нашего государства с древних веков до наших дней. Важные вехи в летописи нашего народа дают мне творческий импульс, вдохновение, – поделился Нуржан Карымсаков. – И я горд тем, что нынешняя выставка моих работ открывается в канун Дня Первого Президента. С именем Нурсултана Назарбаева неразрывно связана вся история Независимости, современного Казахстана.