​Быть достойным должности судьи

– Анатолий Сергеевич, в Плане нации «100 конкретных шагов» Глава государства указал на необходимость реформирования судебной системы. Важным событием в связи с этим стало преобразование Высшего судебного совета в самостоятельный уполномоченный орган. Как это отразится на развитии судопроизводства в Казахстане?

– Да, действительно, Планом нации предусматривается кардинальное реформирование судебной системы. Это и оптимизация судебных инстанций для упрощения доступа к правосудию, и введение обязательной аудио- и видеофиксации судебных заседаний, и расширение подсудности дел, которые рассматриваются судом с участием присяжных заседателей.

При формировании судов теперь еще предусмотрено ужес­точение квалификационных требований и механизмов отбора кандидатов на судейские должности. В связи с этим перед советом поставлены новые задачи, для успешного выполнения которых и была необходима оптимизация работы.

В итоге совет стал автономным государственным учреждением со своим аппаратом, который является юридическим лицом. Кардинальные изменения претерпел и состав совета.

Теперь дополнительно в совет по должности входят министр юстиции и руководитель уполномоченного органа по делам государственной службы и противодействию коррупции. Действующие судьи и судьи в отставке составляют половину членов совета. Если ранее на постоянной основе здесь работал только председатель, а остальные члены лишь принимали участие в заседаниях, то теперь половина из них работает на освобожденной основе. То есть на период членства, которое составляет три года, они освобождаются от выполнения своих обязанностей по основному месту работы. Думаю, что таким образом новая модель совета позволит ее членам полностью сосредоточиться на решении отнесенных к его компетенции вопросов.

Стоит отметить, что новый Закон «О Высшем судебном совете Республики Казахстан», вступивший в силу с начала нынешнего года, разрабатывался с учетом положительного опыта развитых стран – членов ОЭСР. Аналогичные совету органы имеются во многих странах мира. В их числе и далеко продвинувшиеся в облас­ти судебно-правовой системы Италия, Франция, ряд других европейских государств.

– Обновленное законодательство предусматривает, как вы уже сказали, ужес­точение механизмов отбора кандидатов на судейские должности. Каким же в итоге требованиям теперь должны соответствовать потенциальные судьи?

– Безусловно, требования, предъявляемые к кандидатам в судьи, значительно повышены. Так, кандидат в судьи районного суда теперь должен иметь пятилетний стаж работы, связанной с судопроизводством, или же 10 лет юридичес­кого стажа.

Кандидат в судьи областного суда уже должен иметь 5 лет судейского стажа, а на должность судьи Верховного суда – 10 лет работы судьей, из которых 5 лет – в областном суде. В основе такого расклада дел лежит принцип меритократии.

Однако замечу, что, помимо усиления требований к кандидатам, изменен и порядок их подготовки. Так, для того чтобы стать судьей, у кандидата есть два варианта – либо сдать квалификационный экзамен и пройти стажировку, либо пройти двухгодичный курс обучения в специализированной магистратуре.

При этом в рамках реализации Плана нации значительно изменен и порядок прохождения квалификационного экзамена. Теперь эта процедура сос­тоит из трех этапов – компью­терного тестирования, в рамках которого проверяется уровень знаний кандидатом действующего законодательства, устного экзамена по билетам. Все воп­росы устного экзамена моделируют конкретные ситуации из судейской практики, что позволит определить способность кандидата в судьи применять имеющиеся у него теоретические знания на практике. А третий этап включает в себя психологическое тестирование, в рамках которого проверяются психологические особеннос­ти потенциального судьи, его стрессоустойчивость, способность работать с людьми.

Кроме того, по аналогии с правоохранительными органами, для кандидатов, сдавших экзамен, введен институт полиграфологического исследования, предусматривающего проверку человека на «детекторе лжи».

Вместе с тем после экзамена кандидат в судьи должен будет еще и пройти годичную оплачиваемую стажировку с отрывом от основного места работы. Ранее подобная стажировка проводилась без отрыва от производства, что сказывалось на качестве. При этом с 5 до 4 лет сокращены сроки действия результатов экзамена, в том числе сданного в магистратуре, и результатов стажировки.

Также расширен перечень судейских должностей, занятие которых осуществляется на конкурсной основе. До подписания нового закона через конкурс назначались только судьи районных и областных судов, а теперь такой порядок применяется и к председателям районных судов и судьям Верховного суда.

Для участия в конкурсе кандидат также должен получить заключение совета по взаимодействию с судами, которые функционируют при каждом областном суде и оценивают морально-этические качества кандидатов. В их состав входят представители общественности.

Кандидаты в вышестоящие суды и на должность председателя районного суда должны получить письменное поручительство от двух судей вышестоящих судов и одного судьи в отставке, а также положительную оценку профессиональных качеств от Судебного жюри.

Однако при отборе кандидатов на руководящие судейские должности приоритет отдается лицам, состоящим в кадровом резерве, который формируется советом и Верховным судом совместно.

Таким образом, процедура отбора судей является очень сложной, многоступенчатой, и пройти ее могут не все. Кроме того, через год после назначения работа судьи оценивается Судебным жюри. В ходе оценки рассматриваются показатели качества отправления правосудия и соблюдение норм судейской этики.

Если Судебное жюри по итогам рассмотрения положительно оценит работу судьи, то этот вопрос рассматривается советом, и при согласии с решением Судебного жюри его утверждают. Но если оценка судьи отрицательная, то он освобождается от должности. И мы должны понимать, что все это делается для того, чтобы должность судьи занимали исключительно достойные граждане государства.

– Высший судебный совет гарантирует независимость и неприкосновенность судей. В чем это выражается?

– В соответствии с законом одна из целей совета – обеспечение гарантий независимости судей. И для этого у нас имеются несколько механизмов.

Важной новеллой является возможность судьи обжаловать в совет решения Судебного жюри о наложении дисциплинарного взыскания. Это позволит полностью исключить случаи необоснованного наказания судей. Если совет посчитает, что судью наказали необоснованно, то Судебное жюри должно будет пересмотреть свое решение.

Кроме того, при рассмотрении вопросов об освобождении судей от должности по отрицательным основаниям совет также проверяет все доводы судьи и может отказать в даче рекомендации на его освобождение. В таких случаях Судебное жюри должно будет применить к судье менее строгое взыскание.

Совет также рассматривает вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности, он же дает по итогам рассмотрения соответствующее заключение.

– А насколько актуальна для казахстанских судов такая проблема, как дефицит специалистов, характерна ли для системы текучесть кадров?

– Работа судьи не из легких, она подразумевает большую ответственность. Но в то же время государством на постоянной основе принимаются меры, направленные на повышение независимости и материальной обеспеченности судей. Из пос­ледних новелл, с 2016 года введено пожизненное содержание для судей в отставке, достигших пенсионного возраста.

Поэтому желающих стать судь­ей достаточно. Так, в 2015 году были проведены два конкурса на занятие 201 вакантной должности судьи­. Участие в них приняли 866 кандидатов…

Что касается сменяемости, то в прошлом году были освобождены от должности 177 судей при общей штатной численности судей 2 599 человек, то есть около 6%. Но из этих 177 судей 88 были освобождены в связи с уходом в отставку, то есть почетный уход с должности. Такое большое количество отставников как раз и является результатом введения с нынешнего года их пожизненного содержания.

По отрицательным же основаниям за совершение дисцип­линарного проступка или в связи с профессиональной непригодностью освобождены только 6 судей.

Однако совет по-прежнему будет работать на обеспечение практической реализации совершенствования отбора судей, предусмотренных Планом нации с учетом законодательных новелл.