Этим летом в Теректинском районе началось строительство пожарного депо и ангара для вертолета «Казавиаспас». Сейчас здесь монтируются металлоконструкции. К стройплощадке подведены водопровод и электросети, в ближайшее время проведут газ.

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Депо будет рассчитано на пять спецмашин. Проектом предусмотрены помещения для дежурных смен, склады инвентаря и оборудования. Объект планируется ввести в эксплуатацию следующим летом. В результате жители ряда сел смогут рассчитывать на оперативную помощь пожарных-спасателей.

С начала года в области зарегистрировано 658 пожаров. И если в целом, по сравнению с прошлым годом, их число выросло менее чем на 9%, то по жилому сектору этот показатель увеличился на 46,5%. Уже в нынешний отопительный сезон пожарным пришлось выезжать на 63 вызова.

Основными причинами возникновения пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение требований монтажа и эксплуатации электрооборудования, неис­правность печей. Как отмечают специалисты газовых служб, порой газоанализаторы срабатывают уже на входе в дом. Причем сами жильцы повышенной концентрации газа даже не чувствуют. Есть и такие, кто не желает прибегать к услугам профессио­налов, подключает газовое оборудование самостоятельно, тем самым подвергая опас­ности не только свою семью, но и соседей.

Противопожарную защиту жителей отдаленных сел существенно укрепила программа «Ауыл қутқарушылары», которая реализуется с прошлого года по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям. На сегодняшний день в рамках программы в области созданы 19 пунктов пожаротушения. Работой охвачены все районы. Однако ее темпы необходимо существенно усилить. Об этом шла речь на недавнем совещании, прошедшем под председательством акима области Наримана Турегалиева.

По данным ДЧС ЗКО, на текущий год запланировано строительство 31 пожарного поста. Сданы в эксплуатацию 11, на семи строительно-монтажные работы еще ведутся, реализация остальных должна начаться до конца года.

Уже открытые объекты призваны обеспечить пожарную безопасность 35 населенных пунктов, в которых проживает свыше 19 тыс. человек.

Участники совещания обсудили и профилактическую работу, проводимую специалистами ведомства. Так, на постоянной основе сотрудники ДЧС разъясняют требования безопасной эксплуатации печей и электрооборудования владельцам домов частного сектора. Проводятся акции и с жильцами общежитий.

В зоне особого внимания – семьи, относящиеся к категории социально уязвимых: малообеспеченные, многодетные, в составе которых есть люди с ограниченными возможностями, а также одиноко проживающие пенсионеры. В этом году на учет взята 581 семья, проведена разъяснительная работа для порядка 2 тыс. человек. В 563 домах бесплатно установлены датчики газоанализаторов. Восемнадцать семей отказались от их установки.

Аким области поручил до конца года обеспечить выделение средств из район­ных бюджетов, начать строи­тельство запланированных пожарных постов «Ауыл құтқарушылары» и завершить к лету следующего года. В целом за три года на оснащение подразделений ДЧС и открытие новых пожарных постов из местного бюджета направлено более 4 млрд тенге.