Свежий выпуск
Быть гражданином
​​​​​​​Ахылбек Куришбаев, депутат Сената Парламента РК

Президент нашей страны коротко и емко ответил на вопрос: «Что такое Новый Казахстан»? Новый Казахстан – это, по сути, Справедливый Казахстан!»

Именно на построение такого общества нацелены все его реформы, прежде всего трансформация прежней политической системы, которая привела к автократии во власти, расслоению общества, породила социальную несправедливость и неравенство, стала тормозом для устойчивого развития экономики.

Но чтобы реализовать такие радикальные реформы, нужны не только изменения сверху. Необходимы уход от суперпрезидентства, усиление Парламента, демократизация исполнительной власти и т. д. Главное, как подчеркивает наш Президент, важно развить гражданское общество, побудить активность среди граж­дан в управлении государством. Потому что без осознанной поддержки народа демократические преобразования в нашем обществе невозможны!

Я думаю, предложение Главы государства по проведению всенародного референдума о принятии поправок в Конституцию страны не только связано с необходимостью политических изменений в стране самим народом, оно свидетельствует о том, что в Новом Казахстане отныне определять его будущее будет не власть, а сами граждане.

Глава государства дает нам всем четкий сигнал, что времена изменились, наступает пора честных выборов и политической конкуренции. Поэтому мы сами должны меняться, отходить от прежних стереотипов недоверия к власти, пустой «диванной» критики всех и вся. Надо через выборы и участие в общественных институтах развития участвовать в управлении государством, то есть быть Гражданином своей страны.

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Каждому – по заслугам
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Равнение на улучшения
«Покрывало» для пашни
Их жизнь достойна подражания
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Новый уровень качества и открытости
Закон Республики Казахстан
Телефонный разговор
С учетом глобальных трендов
Закон Республики Казахстан
Праздничный график Президента
Все работы хороши
Намечено построить ОРЦ
Очистить и оцифровать
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором компании "Trafigura"
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Свежий выпуск
К демократии – через общенародный референдум
Свежий выпуск
Равнение на улучшения
Свежий выпуск
Готовы к расширению сотрудничества
Свежий выпуск
Экологическое измерение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]