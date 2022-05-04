Президент нашей страны коротко и емко ответил на вопрос: «Что такое Новый Казахстан»? Новый Казахстан – это, по сути, Справедливый Казахстан!»

Именно на построение такого общества нацелены все его реформы, прежде всего трансформация прежней политической системы, которая привела к автократии во власти, расслоению общества, породила социальную несправедливость и неравенство, стала тормозом для устойчивого развития экономики.

Но чтобы реализовать такие радикальные реформы, нужны не только изменения сверху. Необходимы уход от суперпрезидентства, усиление Парламента, демократизация исполнительной власти и т. д. Главное, как подчеркивает наш Президент, важно развить гражданское общество, побудить активность среди граж­дан в управлении государством. Потому что без осознанной поддержки народа демократические преобразования в нашем обществе невозможны!

Я думаю, предложение Главы государства по проведению всенародного референдума о принятии поправок в Конституцию страны не только связано с необходимостью политических изменений в стране самим народом, оно свидетельствует о том, что в Новом Казахстане отныне определять его будущее будет не власть, а сами граждане.

Глава государства дает нам всем четкий сигнал, что времена изменились, наступает пора честных выборов и политической конкуренции. Поэтому мы сами должны меняться, отходить от прежних стереотипов недоверия к власти, пустой «диванной» критики всех и вся. Надо через выборы и участие в общественных институтах развития участвовать в управлении государством, то есть быть Гражданином своей страны.