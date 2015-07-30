Быть конкурентоспособным

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Асылбек ДЖАКИЕВ, директор Палаты предпринимателей Атырауской области
Благодаря этим усилиям наше государство станет полноправным участником глобальной торговой системы, в которой действуют четкие правила, а для отечественного бизнеса откроются новые рынки, инвестиции, технологии. В то же время сам бизнес должен постоянно совершенствоваться и развиваться, применять современные инструменты, вести менеджмент так, чтобы быть конкурентоспособным. Например, для Атырауской области одним из актуальных вопросов является увеличение доли местного содержания в крупных нефтегазовых проектах. Однако после 2018 года такого понятия, как местное содержание, не будет. Поэтому бизнес должен быть готов обходиться без этой меры государственной поддержки. Время еще есть.
Примечательно, что подписание Протокола с участием Президента Нурсултана Назарбаева состоялось в Женеве, в штаб-квартире ВТО, которая находится недалеко от университета, где я обучался по программе магистратуры. Систему и правила ВТО мы как раз таки проходили во время занятий...
Уверен, что с этим важнейшим событием Казахстан сделал еще один весомый шаг к достижению главной цели – вхождению в тридцатку развитых стран.

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