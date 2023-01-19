Быть ли музею под открытым небом?

По пути из международного аэропорта им. Маншук Маметовой, сразу за мостом через реку Урал административный центр Западно-Казахстанской области встречает гостей стелой. Монумент, установленный в 1984 году, олицетворяет границу между двумя частями света – Европой и Азией. На протяжении веков здесь проходили торговые пути, развивались ремесла и культура разных народов. Именно это смешение кочевой и оседлой цивилизаций, быта, традиций, архитектурных стилей и создало неповторимый облик и очарование самого западного города Казахстана. Самое интересное и ценное, что есть в Уральске – его история.

Первым городским поселением на месте современного Уральска считался Яицкий городок. Несмот­ря на то что первое упоминание о поселении относится к 1580 году, датой основания было принято считать 1613 год. Черты Яицкого городка пока еще можно увидеть в облике современного Уральска. В Куренях, откуда началась застройка, сохранились старые названия улиц, которые были в ходу до Октябрьской революции: Стременная, Есаульская, Буянная. В этой части города новые кирпичные постройки соседствуют со срубами.

На плане города, датированном 1917 годом, значатся 17 церквей, 4 мечети, 4 пожарные части. Среди них – действующий и сегодня старейший православный храм Казахстана – Михайло-Архангельский собор, заложенный в 1741 году. С этим храмом связан огромный пласт истории уральских казаков, восстания Емельяна Пугачева, предводителя Крестьянской войны 1773–1775 годов. После подавления восстания Яицкий городок был переименован в Уральск, а река Яик – в Урал.

В 1825-м во время пожара сгорела деревянная колокольня, построенная на месте взорванной пугачевцами. Вместо нее под руководством войскового архитектора Микеле Дельмедино была отстроена каменная, которая служит по сей день. В 1850-м было закончено строительство собора Святого Александра Невского, к которому перешло звание главного войскового собора. С этого момента за Михайло-Архангельским собором прочно закрепилось название «Старый собор». Главный же собор уральских казаков был открыт для верующих до середины 30-х прошлого века, а в 1937-м его взорвали, решив не восстанавливать после серьезного пожара.

И сегодня украшением старого Уральска являются творения итальянского архитектора – Дом с колоннами (особняк полковника Мизинова) и нынешний музей А. С. Пушкина. Последний был построен для атамана Бородина. После его смерти дом выкупили у его вдовы для размещения в нем официальной резиденции Уральского войскового атамана. Атаман Покатилов принимал в нем великого русского поэта.

Многие ли поверят, что в начале прошлого века Уральск был самым крупным и развитым городом в нынешних границах Казахстана? Именно в этом городке, где веками уживались европейская и восточная цивилизации, появились первая на территории республики железная дорога, библиотека, театр, музей, аптека, газета, телеграф и телефон. Сохранилась и единственная в Казахстане ротонда, которая является памятником садово-парковой архитектуры XIX века.

На проспекте, носящем сегодня имя Первого Президента РК, есть дом, из ворот которого с тесненным вензелем «НМЛ» выехал первый на территории Казахстана автомобиль. Этот факт подробно прослежен местной газетой «Уралец», потому что один из ее редакторов и совладельцев Николай Михайлович Логашкин и был владельцем этого автомобиля. Летом 1900 года он посетил Всемирную выставку в Париже, где и приобрел под заказ самодвижущийся экипаж «Фиат». Автомобиль прибыл в Уральск в 1901-м.

Предвосхищая это событие, военный губернатор Уральской области Константин Ставровский рекомендовал господину Логашкину не ездить по главным улицам города в целях общественной безопасности. Несмотря на запрет, авто выехало на главную улицу Уральска. Этот день мог стать последним для этого чуда технического прогресса. Если бы вовремя не подоспели казаки, простой люд разгромил бы «чертову повозку», которая тарахтела и дымила, успев отъехать от дома лишь на два квартала. После инцидента первый автолюбитель Уральска начал осваивать свое приобретение на луговых дорогах между городом и садами, где находилась его летняя дача.

Первый на территории Казахстана киносеанс в стационарном кинотеатре «Современный» состоялся в 1904 году. После Октябрьской революции он был переименован в «Кзыл-Тан». В августе 1934-го уральцы увидели первый звуковой фильм «Путевка в жизнь». С 1961-го и по настоящее время кинотеатр носит имя первого космонавта СССР Юрия Гагарина.

Старейшая в Казахстане и первая в Уральске пожарная часть Михайловская построена в 1865 году и действует до сих пор, правда, уже сменив название. При ней функционирует и музей, где в числе экспонатов можно увидеть костюмы пожарных, их инвентарь, а также обучающие макеты.

Краеведы могут рассказать множество интереснейших историй. Например, почему небольшое здание музея «Рухани жаңғыру» так похоже на областной историко-краеведческий музей, в котором в конце XIX века начала свою работу русско-киргизская ремесленная школа. Или как здание Красной (татарской) мечети еще при строительстве почти полтора века назад дало трещину, так что решался вопрос о целесообразности продолжения его возведения. Несмотря на признание его памятником архитектуры в 1980 году, из-за ветхости оно чуть было не пошло под снос, но благодаря местному меценату было восстановлено. Или историю о подземных ходах, существовавших в царское время под Уральском.

Старый Уральск до сих пор хранит много неразгаданных тайн. Тем интереснее, когда приоткрывается завеса времени. Недавно, зайдя в одну творческую мастерскую, поразилась сводчатому потолку цеха. Помещение мастерской находится во дворе старинного кирпичного двух­этажного дома. Сегодня дом, как и флигель, отдан под жилье. Строение, где сейчас размещается мастерская, в то время было семейной часовней. Отсюда и сводчатый потолок.

– Когда несколько лет назад начинали свой бизнес, денег на приобретение большого помещения не хватило, – рассказывает предприниматель. – Но вскрыв полы при ремонте, обрадовались – обнаружили еще один этаж. Его стены были выложены старинным кирпичом. В подвал вел отдельный вход. Как нам потом пояснили специалисты, судя по нишам в стенах, здесь проводились службы старообрядцев, видимо, в то время, когда на них начались гонения.

Кстати, приход староверов в Уральске до сих пор существует. Кирпичный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, несмотря на запрет, был построен в 1888-м на месте сгоревшей деревянной церкви. Молились здесь недолго – с 1905 года, когда император Николай II подписал указ «Об укреп­лении начал веротерпимости», и до наступления советского атеизма. В 80-е здесь был клуб, работали кружки, вечерами молодежь бегала сюда на дискотеки. Но здание и снаружи, и изнутри всегда вызывало у меня, тогда не знающей его истории девчонки, какой-то благоговейный трепет. В 1995 году церковь возвратили верующим.

История Западно-Казахстанской области настолько богата и уникальна, что уже не может быть ограничена рамками отдельных музеев. Под охрану необходимо брать целые территории, будь то древние городища, курганные комплексы или архитектурные ансамбли старого Уральска, создавая тем самым музеи под открытым небом. Так считают археологи, историки, краеведы и неравнодушные уральцы.

В первую очередь таким музеем должна стать вся историческая часть Уральска. Не раз высказывались предложения сделать главную улицу в этой части пешеходной зоной, был подготовлен ряд проектов. Но бюджет города, да и области, не потянул бы столько масштабных проектов, а на уровне республики они не нашли отклика.

По данным государственной инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО, на сегодня в государственный список памятников республиканского значения входят 8 зданий – памятников архитектуры Уральска. В списке памятников местного значения значатся 130 объектов историко-культурного наследия, из них 112 памятников архитектуры. В основном они сосредоточены в старой части города. Проблема сохранения исторических зданий в том, что часть из них находится в частной собственности.

– Исторический центр Уральска представлен двух- и трехэтажными зданиями. 10–15% занимают госучреждения. Первые этажи в основном заняты под коммерческие объекты, их насчитывается порядка 60. Вторые и третьи этажи, как правило, давно отданы под жилье. Причем 60–70% квартир в таких домах сдаются, – говорит начальник отдела по охране памятников и историко-культурного наследия, градостроительства и архитектуры госинспекции Абзал Байбеков. – Ни владельцам квартир, ни тем более квартирантам никакого дела нет, что они живут в доме, признанном государством памятником истории и архитектуры. У людей негативное отношение к своей собственности. Им даются все права собственника: пользование, распоряжение, получение выгоды. Единственное, что в законе четко очерчено – запрещается уничтожать памятник. Умышленного уничтожения нет, но отношение такое, что памятники постепенно разрушаются.

Как отметили в госинспекции, работа с балансодержателями, собственниками жилья в таких домах и другими заинтересованными сторонами ведется на постоянной основе. К примеру, раздаются охранные обязательства, совместно со специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства проводятся разъяснения программы модернизации ЖКХ. Лишь единицы стараются поддерживать дома в нормальном состоянии.

– Ремонтировать частную собственность за счет бюджетных средств нельзя. Это уже коррупция, – продолжает Абзал Байбеков. – Конечно, все хотят жить в цивилизованных условиях. В середине позапрошлого века при строительстве этих домов подведение коммуникаций не предполагалось. Где-то мы идем навстречу жильцам, разъясняем нормативно-правовые акты, помогаем найти организации для проведения научно-реставрационных работ. Но, как нередко бывает, народ сначала делает, потом разрешения оформляет.

На инспекции лежит колоссальная ответственность по сохранению историко-культурного наследия. Казалось бы, рычагов для этого достаточно, но не все они работают идеально. Требуется конкретизировать некоторые нормативно-правовые акты. Например, сейчас при получении охранного обязательства владелец вправе отказаться подписывать его. Нет инструментов, которые заставили бы его подписать. «Не указывайте мне, что делать, это моя собственность!» – такой агрессивно-равнодушный ответ обычно слышат сотрудники гос­инспекции.

Вот и разрушаются старинные здания. Их оштукатуренные и покрашенные фасады вызывают восхищение туристов, а зайдешь со двора, главной «достопримечательностью» которого является общий клозет, становится страшно за жильцов – в глаза бросаются трещины во всю стену, держащиеся на добром слове деревянные лестницы и оконные рамы.

Еще более печальна судьба старинных домов, которые не имеют статуса охраняемого законом памятника истории. «Безы­мянными» они остались после того, как в начале прошлого века сгорела большая часть городского архива.

– Мы, не имея архивных данных, не можем обоснованно говорить, является памятником то или иное здание, – поясняют в госинспекции. – В то же время есть список предварительного учета. Он составляется на три года, его можно продлевать дваж­ды, то есть действует документ шесть лет. При наличии положительного заключения историко-культурной экспертизы мы можем включить объект в постановление о внесении изменений и дополнений. Решение о придании объекту статуса принимают специальная комиссия при акимате области и респуб­ликанская комиссия при Министерстве культуры и спорта.

Здесь главный нюанс в том, что должна быть подготовлена историко-культурная экспертиза, а ее могут проводить лишь организации, которые имеют соответствующую лицензию от Министерства культуры и спорта РК и аккредитацию от Министерства образования и науки. На начало прошлого года такая экспертиза стоила порядка 700 тыс. тенге. Заказать ее могут заинтересованные стороны, в частности, жильцы дома или компания-застройщик.

С 2014 года установлено 12 сооружений монументального искусства. Госинспекция просит их включить в список памятников. В их числе статус памятника получит также одно здание. На исключение поданы четыре памятника: три здания и один обелиск (в связи с переносом захоронения и мемориала на историческую родину). Что касается жилых домов, то здесь инициатива на исключение здания из списка памятников идет от самих жильцов.

Так, решается судьба бывшего клуба офицерских собраний, построенного в 1888-м, где в годы Гражданской войны размещался штаб 25-й Чапаевской дивизии. Сейчас владельцы квартир ратуют за снос аварийного здания и получения новых квартир в рамках программы государственно-частного партнерства.

Можно надеяться, что другая судьба ждет памятник истории и архитектуры местного значения – двухэтажный особняк Вяхиревых. В здании, построенном в 1878 году, в начале прошлого века размещалась учительская семинария. После развала Союза дом оказался в частной собственности. Когда владелец компании умер, у вдовы осталось много долгов за коммунальные услуги. Дом стал ветшать, но не был аварийным.

В госинспекцию поступало немало предложений снести его, построить на этом месте многоэтажку. Инспекция через суд добилась передачи здания на баланс государства ввиду того, что собственник не может его обслуживать. Сегодня его выкупил университет. Было проведено несколько экспертиз, подготовлена научно-проектная документация для реставрации и дальнейшего использования. Специалисты инспекции настаивают, чтобы осталась нетронутой старинная кирпичная кладка стен.

Чтобы сохранить архитектурный ансамбль в исторической час­ти областного центра, впервые в Казахстане разработан проект Историко-архитектурного опорного плана г. Уральска. Документ занимает 1 460 страниц и выполнен на двух языках: казахском и русском.

– Данный план уникален, как уникален и наш город. При его создании большую помощь нам оказали краеведы. В плане даны фотографии и паспортные данные каждого памятника истории и культуры, – рассказывает автор документа Абзал Байбеков. – Здесь указываются все основные сведения: историческая справка, описание памятника, технические особенности здания, на чьем балансе оно сейчас находится, даты выдачи паспорта и охранного обязательства и другая информация с соответствующими подписями и печатями. Благодаря топографической съемке размеры здания указаны в точности до миллиметра.

Мы подошли к вопросу застройки города в этой части следующим образом – установили охранные зоны памятников. Согласно закону «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» существует несколько охранных зон: сам памятник, охранная зона памятника, зона регулирования застройки, зона природного ланд­шафта. В законе и подзаконных актах четко прописывается, что можно, а что нельзя делать в каждой зоне. Например, есть ограничения по высотности застройки в зависимости от высоты соседнего здания-памятника.

Мы видим, что в исторической части города охранные зоны памятников накладываются одна на другую, представляя собой одну сплошную зону, где застройка не допускается или возможна со значительными ограничения­ми. Таким образом, план разработан для того, чтобы компании, желающие начать стройку в этой части города, прекрасно понимали и осознавали свои риски, – заключает Абзал Байбеков.

Проект плана направлен на согласование в Министерство культуры и спорта, в акимат области, в управление культуры, развития языков и архивного дела ЗКО. После согласования планируется выпустить его уже в виде нормативно-правового акта, он будет включен в Генеральный план Уральска, что значительно поспособствует делу сохранения архитектурного наследия города.