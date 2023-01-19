Быть ли музею под открытым небом?

Уральск, благодаря своей уникальной архитектуре, давно получил неофициальный статус музея под открытым небом. Вот только как сохранить каждый экспонат этого музея?
По пути из международного аэропорта им. Маншук Маметовой, сразу за мостом через реку Урал административный центр Западно-Казахстанской области встречает гостей стелой. Монумент, установленный в 1984 году, олицетворяет границу между двумя частями света – Европой и Азией. На протяжении веков здесь проходили торговые пути, развивались ремесла и культура разных народов. Именно это смешение кочевой и оседлой цивилизаций, быта, традиций, архитектурных стилей и создало неповторимый облик и очарование самого западного города Казахстана. Самое интересное и ценное, что есть в Уральске – его история.
Первым городским поселением на месте современного Уральска считался Яицкий городок. Несмотря на то что первое упоминание о поселении относится к 1580 году, датой основания было принято считать 1613 год. Черты Яицкого городка пока еще можно увидеть в облике современного Уральска. В Куренях, откуда началась застройка, сохранились старые названия улиц, которые были в ходу до Октябрьской революции: Стременная, Есаульская, Буянная. В этой части города новые кирпичные постройки соседствуют со срубами.
На плане города, датированном 1917 годом, значатся 17 церквей, 4 мечети, 4 пожарные части. Среди них – действующий и сегодня старейший православный храм Казахстана – Михайло-Архангельский собор, заложенный в 1741 году. С этим храмом связан огромный пласт истории уральских казаков, восстания Емельяна Пугачева, предводителя Крестьянской войны 1773–1775 годов. После подавления восстания Яицкий городок был переименован в Уральск, а река Яик – в Урал.
В 1825-м во время пожара сгорела деревянная колокольня, построенная на месте взорванной пугачевцами. Вместо нее под руководством войскового архитектора Микеле Дельмедино была отстроена каменная, которая служит по сей день. В 1850-м было закончено строительство собора Святого Александра Невского, к которому перешло звание главного войскового собора. С этого момента за Михайло-Архангельским собором прочно закрепилось название «Старый собор». Главный же собор уральских казаков был открыт для верующих до середины 30-х прошлого века, а в 1937-м его взорвали, решив не восстанавливать после серьезного пожара.
И сегодня украшением старого Уральска являются творения итальянского архитектора – Дом с колоннами (особняк полковника Мизинова) и нынешний музей А. С. Пушкина. Последний был построен для атамана Бородина. После его смерти дом выкупили у его вдовы для размещения в нем официальной резиденции Уральского войскового атамана. Атаман Покатилов принимал в нем великого русского поэта.