Быть ли сахарной свекле?

Или почему фермерские хозяйства области Жетысу предпочитают сеять сою, кукурузу, рапс, но никак не сахарную свеклу.

Ответы на этот и другие воп­росы дали сами фермеры и вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, который в Талдыкоргане провел совещание с руководителями аграрных формирований региона. Модератором встречи выступил аким области Бейбит Исабаев.

Область Жетысу имеет достаточно большой промышленный и сельскохозяйственный потенциал для устойчивого развития. Взять для примера ту же сахарную свеклу. В регионе работают целые трудовые династии, из поколения в поколение передающие секреты выращивания «сладкого корня», создана необходимая материально-техничес­кая база.

Имеются два действующих модернизированных перерабатывающих предприятия. На сегодня в сахарном кластере заняты более пяти тысяч человек.

Общая площадь посевов в нынешнем году составила 6 тыс. га. Валовой сбор ожидается свыше 200 тыс. тонн сырья при средней урожайности на уровне

300–350 центнеров с гектара. Но при всей кажущейся благополучной картине у местных свекловодов накопилось достаточно проблем, поэтому многие в этом году отказались от возделывания сладкого корнеплода в пользу сои и кукурузы.

Как пояснил полевод Александр Квитко из Аксуского райо­на, на протяжении 20 лет выращивавший сахарную свеклу, а в текущем году впервые посеявший кукурузу, он понял, что летом при таком раскладе можно отдыхать. Кукуруза привлекательна малыми затратами, требует меньшего ухода, а рентабельность ее довольно высока.

Такую же мысль на совещании высказали и многие другие главы крестьянских хозяйств. Аграрии сеют то, что выгодно. А выгодно им в нынешних условиях все, кроме сахарной свеклы. Затраты на ее возделывание дос­тигают почти миллиона тенге на гектар, а к примеру, сои – в три раза меньше при цене сбыта намного выше.

Для изменения создавшейся ситуации необходимо принять действенные и безотлагательные меры. Прежде всего повысить закупочную цену сырья. И Министерство сельского хозяйства пошло навстречу свекловодам: не дожидаясь нового сезона, подняло ее до 40 тыс. тенге за тонну. Это стало вторым увеличением закупочных цен за год – ранее благодаря росту субсидий они были повышены с 15 тыс. до 25 тыс. тенге.

– Из-за удорожания товарно-материальных ценностей и оказываемых услуг ежегодно растут расходы хозяйств на возделывание сахарной свеклы. Нынче затраты на 1 гектар составили 900 тысяч тенге, а в некоторых случаях даже превысили 1 миллион. В связи с этим, учитывая просьбы свекловодов, в Минис­терство сельского хозяйства нами было внесено предложение об увеличении нормы субсидий с 15 тысяч до 25 тысяч тенге за тонну свеклы, сданную на завод, тем самым увеличив стоимость приема на 10 тысяч тенге и доведя ее до 40 тысяч тенге. Данное предложение получило поддержку министерства и со следующего года вступит в силу, – сообщил Бейбит Исабаев.

Он отметил, что с засеянных в этом году сахарной свеклой 6 тыс. га урожай планируется убрать лишь с 4 230 га. На Коксуский сахарный завод намечено сдать более 200 тыс. тонн.

– Необходимо выяснить причины потерь урожая в разрезе районов. Важно знать, были ли тому объективные предпосылки и как их преодолеть в следующем году, – отметил аким области и поручил управлению сельского хозяйства досконально разоб­раться в этом вопросе.

Что касается переработки, то из-за нехватки местного сырья Аксуский сахарный завод мощ­ностью три тысячи тонн «сладкого корня» в сутки временно приостановил производственную деятельность и в настоящее время монтирует линию по переработке сахарного тростника.

Коксуский завод уже перешел на тростник и переработал в текущем году 48 тыс. тонн. Благодаря ремонту, модернизации на общую сумму 5,5 млрд тенге, вложенных инвестором, и переходу на природный газ мощность переработки стратегически значимого объекта выросла с 1 600 до 2 000 тонн в сутки, при этом в год на предприятии можно произвести до 250 тыс. тонн сахара.

Сейчас на заводе полным ходом идут подготовительные работы по приему нынешнего урожая сахарной свеклы. Также в его планах продолжать модернизацию с тем, чтобы удвоить заводские мощности.

Отметим, что по многим нап­равлениям Коксуский сахарный завод довольно тесно взаимодействует с фермерами. Только на кредитование весенне-полевых работ предприятием было выделено более 300 млн тенге. Здесь также готовы сами выращивать свеклу, для этого акиматом решается вопрос о предоставлении земельного участка.

Как заявил аким области, перерабатывающие предприятия должны, в конце концов, повернуться лицом к свекловодам и помогать им в выращивании сладкого корнеплода.

Заводы должны заинтересовывать фермеров и показывать пример. Если сахарной свеклы, выращиваемой в регионе, недос­таточно для крупного Аксуского завода, то необходимо сеять сахарную свеклу самостоятельно.

– Выход всегда есть: можно самим выращивать свеклу. Не сидеть и не ждать помощи от акимата, а как настоящие инвес­торы вкладывать в производство и обеспечивать себя требуемым объемом сахарного сырья. Тем более у вас есть пять тысяч гектаров земли, – отметил Бейбит Исабаев.

Все эти замечания в адрес Аксуского завода справедливы. Теперь из-за перевода предприятия на переработку тростникового сырца свекловоды двух районов – Аксуского и Сарканского – должны преодолевать от 120 до 160 км, чтобы привезти выращенную сахарную свеклу на Коксуский сахарный завод.

А это дополнительные затраты. В большинстве своем мелкие хозяйства не имеют своего транс­порта и вынуждены его арендовать. Хотя завод и субсидирует частично эти расходы, свекловоды все равно терпят убытки. Поэтому в адрес заводчан прозвучала просьба о повышении и этой статьи расходов.

Среди проблем, о которых упомянули аграрии, особняком стоит та, что касается недостатка поливной воды. Сахарная свекла требует много живительной влаги, в сезон – до пяти поливов. И хорошо, если поля находятся рядом с головными каналами, но так повезло не всем. Воду ждут, ее теряют из-за того, что не до конца отремонтированы лотки и сети.

Как отметил глава крестьянского хозяйства «Алихан» Аксуского района Берик Тынышпаев, в сельском округе им. Б. Сырттанова три года ведется ремонт ирригационной системы, который никак не могут завершить и дать на поля нужный объем воды.

Свекловоды терпят убытки, но это не волнует подрядные организации, занимающиеся строи­тельством и реконструкцией ирригационных сетей.

Аким области, обращаясь к главе филиала РГП «Казводхоз» по области Жетысу Саяту Кудайбергенову, отметил, что изношенность каналов – системная проблема, решать ее надо комплексно, строго контролируя весь процесс, реагировать быст­ро и все спорные дела с недобросовестными подрядчиками решать через суд.

Не менее актуален вопрос соб­людения агротехнологий, который напрямую способствует росту урожайности.

– Чем выше урожайность, тем выше рентабельность, – отметил глава КТ «Хильниченко и К» Ескельдинского района Александр Хильниченко, в хозяйстве которого средняя урожайность составляет не меньше 600 цент­неров с гектара, тогда как по области в среднем получают лишь по 300–350 центнеров.

В своем выступлении потомственный свекловод отметил необходимость кооперации, которая, к сожалению, идет очень слабо. К слову, львиная доля посевов сахарной свеклы приходится на Ескельдинский и Коксуский районы, где сладкий корнеплод занимает около 2 500 га, ожидае­мый урожай в них прогнозируется в пределах 68 и 34 тыс. тонн соответственно.

В среднем здесь получают по 400–500 центнеров, а отдельные хозяйства – до 800 центнеров с гектара. Интересный факт: в Кербулакском районе с 300 га ожидают получить 21 тыс. тонн сырья, а в Каратальском с 456 га – порядка 15 тыс. тонн.

Все это наглядно свидетельствует о том, что урожай напрямую не зависит от площади посева, а больше – от качества семян и соблюдения агротехнологии.

Свекловод из Талдыкоргана Еркинбек Слямов предложил организовать отдельную встречу самых опытных свекловодов и ученых для выработки практических рекомендаций по дальнейшему развитию отрасли. Данное предложение получило поддержку.

В продолжение двухчасовой встречи аграрии делились наболевшим, предлагали пути решения актуальных проблем, на своем опыте доказывая, что сахарная свекла – одна из трудоемких сельхозкультур, но выращивать сладкий корнеплод необходимо, учитывая социальную значимость сахара как важного продукта питания.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек отметил, что государство продолжит оказывать поддержку свекловодам, уже разработана Комплексная программа по развитию сахарной отрасли.

– В начале этого года стоимость 1 килограмма сахарной свеклы составляла 22 тенге, весной мы подняли ее до 30 тенге. Теперь будет 40 тенге. На это выделяется около 20 миллиардов тенге бюджетных средств. Важно развивать и другие отрасли, поддерживать аграриев, во всем необходим баланс. Также на сегодня субсидируется 50% стоимости семян, гербицидов, удобрений, 25% стоимости техники, при этом в новых правилах субсидирования на следующий год будет учтен рост цен. Что касается техники, то субсидируется 25–30% стоимости сельхозтехники отечественной сборки, 15% – иностранного производства. Кроме того, будет субсидироваться 50% стоимости свеклоуборочных комбайнов. В итоге, если рабочая группа примет данные изменения, то со следующего года новые правила субсидирования начнут действовать, – сообщил вице-министр.

По его словам, на сегодня по поручению Главы государства разработана Комплексная прог­рамма развития сахарной отрасли. Посевы сладкого корня к 2026 году планируется довес­ти до площади в 38 тыс. га. По производству сахара республика зависима от импорта. Только 7% от общего потребления страна производит самостоятельно.

При успешном исполнении программы объем сахара собственного производства в 2026 году дос­тигнет 43%, а импорт снизится до 17%, сообщил вице-министр сельского хозяйства.

Подводя итоги встречи, глава региона Бейбит Исабаев поблагодарил аграриев за открытый плодотворный разговор, дав поручения ответственным лицам по обеспечению контроля над скорейшим завершением реконструкции ирригационных сетей.

К слову, на сегодня для возврата в оборот орошаемых земель в области Жетысу ведутся работы по восстановлению 38,5 тыс. га. В целом на сегодня площади посевов различных аграрных культур в регионе составляют 517,6 тыс. га.

Отметим, что со вчерашнего дня на Коксуском сахарном заводе начался прием сахарной свеклы нового урожая.