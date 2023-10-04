Быть ли Шымкенту зеленым?

Весной прошлого года акимат­ Шымкента одобрил проект «План действий «Зеленый город Шымкент», реализацию которого предложил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Документ направлен на улучшение экологической ситуации и устойчивое развитие.

Подобная полномасштабная программа финансовым институтом осуществляется во многих странах мира, включая Казахстан. В прошлом году такой план действий был подготовлен в Алматы, затем – в Усть-Каменогорске. Сейчас готовится еще для нескольких городов нашей республики.

Отличительная особенность программы состоит в том, что вопросы в ней сформулированы по основным индикаторам, поз­воляющим оценить текущую ситуацию с точки зрения понимания того, как непосредственно жители определяют ее для себя и что они хотят видеть в будущем Плане действий.

По информации заместителя руководителя проекта «План действий «Зеленый город Шымкент» Елены Ерзакович, горожанам предложили пройти онлайн-опрос, направленный на оценку текущей экологической ситуации, положения дел в сфере развития общественного транс­порта, энергетики, переработки отходов и других важных аспектов развития Шымкента. В других городах его не проводили. Это будет своеобразным вкладом горожан в подготовку Плана действий, который разрабатывается местным акиматом при поддержке ЕБРР. Опрос начался 17 сентября и продлится до 20 октября.

– Пока мы использовали только свои каналы распространения по экспертным, социальным сетям и НПО среди участников первого входного семинара, – рассказывает Елена Ерзакович. – На­деемся, что при поддержке СМИ и акима­та города в распространении ссылок на опрос мы сможем услышать мнение как можно большего числа жителей Шымкента. Опрос можно пройти по ссылке на удобном для жителей языке – русском или казахском.

Казахский язык: https:⁄⁄ru.surveymonkey.com⁄r⁄CH6CFS3?lang=kk.

Русский язык: https:⁄⁄ru.surveymonkey.com⁄r⁄CH6CFS3.

Организаторы проекта призывают поделиться этими ссылками с друзьями и коллегами, соседями. Им важно получить как можно больше ответов от людей разного возраста, пола, профессий и уровня доходов, которым небезразличен родной город. Заинтересованные стороны, а это бизнес, население, общественные организации различного направления, школы, вузы и представители научных кругов, могут и должны принимать активное участие в формировании Плана действий и проведении консультаций.

Уже по одному названию становится ясно, что городу предлагается программа, которая поможет оздоровить ситуацию как с воздушным пространством, так и с водными ресурсами, поз­волит решить вопросы управления отходами, озеленения, благоустройства.

Вопросы касаются качества воздуха, состояния водных ресурсов, управления отходами, развития транспорта как в плане его доступности в любой точке города, так и воздействия на экологию.

– После того как консультанты проекта обработают результаты опроса, проведем общую консультацию, на которой озвучим выводы, – говорит Елена Ерзакович. – Расскажем, что хотят видеть в Плане действий жители, а также обсудим, какие проекты должны быть включены в него.

Эти консультации будут проводиться в конце октября – начале ноября, а уже затем начнется формирование перечня приоритетных проектов, чтобы весной следующего года вынести их на всеобщее обсуждение.

Документ будет включать как характеристики, связанные с текущей ситуацией, так и приоритетные проекты, которые будут сформулированы на основе анализа данных опроса жителей и консультаций с местными экспертами по различным направлениям.

– В этом проекте ЕБРР оказывает нам техническую помощь при подготовке «Плана действий «Зеленый город Шымкент», – говорит Елена Ерзакович. – Проекты, которые будут включены в итоговый документ, могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Мы ориентируемся в среднем на проекты, длительность реализации которых составляет не более пяти лет, но понимаем, что некоторые направления потребуют более глубоких исследований и расчетов. После того как данный план будет утвержден, возможно, потребуется более детальная проработка технико-экономического обоснования определенных проектов.