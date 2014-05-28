Быть личностью

Выступая на ХХI сессии Ассамблеи народа Казахстана, Президент Нурсултан Назарбаев обозначил семь базовых принципов казахстанской культуры мира и духовного согласия. По мысли Президента – это главное достояние независимого Казахстана, которое необходимо передать молодому поколению, составляющему четвертую часть населения и ставшему главным потенциалом государства. От того, как молодежь воспринимает, оценивает и реализует реформы в различных сферах жизни, во многом зависит дальнейшее развитие казахстанской государственности: эта наиболее мобильная общественная группа чутко реагирует на все изменения, происходящие в мире. Многочисленные информационные потоки зачастую несут идеи, чуждые традиционным культурным ценностям, нивелирующие исторические достижения нашего народа. Противостоять негативным тенденциям информационного поля может личность с устойчивой системой нравственных принципов и ценностей, которые составляют фундамент общества. В числе важнейших из них – равноправие, общая ответственность, светскость государства, всеказахстанская культура, формирование Общества Всеобщего Труда.

Единство и сплоченность – главные ценности нашего общества. Единая историческая судьба многих этнических групп, населяющих современный Казахстан, сформировала и общие для всех этносов ценности и идеалы, что стало прочной основой для дальнейшей гармонизации общественных отношений. А диалог культур в Казахстане – еще и диалог религий. Поэтому многоконфессиональность составляет еще одну немаловажную особенность гражданского общества. Поскольку Казахстан, несомненно, еще долгие годы будет полиэтничным государством, то и взвешенная, продуманная политика в области межнациональных отношений – одно из приоритетных направлений его развития.

В поддержании политической стабильности этнокультурное много­образие Казахстана – преимущество в сохранении мира. Для всех этносов стали характерными рост национального самосознания, неподдельный интерес к историческим корням в общей истории, стремление к обладанию родным языком, освоению обычаев и традиций своего народа. Вместе с тем для всех этносов, осознающих себя казахстанцами, характерно желание построить процветающее суверенное государство. Рассматривая в качестве важнейшей идеологической задачи «воспитание казахстанского патриотизма, формирование ясного самоопределения каждого гражданина», Лидер нации подчеркивает роль системы образования в развитии гражданской идентичности и толерантности в будущих поколениях «думающих, ответственных перед обществом и сопереживающих за страну граждан».

Главная цель Государственной программы развития образования РК на 2011–2020 годы – поддержка политической стабильности, а значит, формирование личности молодого казахстанца, обладающего конкурентоспособными знаниями, креативным мышлением, высокими гражданскими и нравственными качествами, чувством патриотизма и социальной ответственности. А в Концепции государственной молодежной политики формирование ценностно-патриотических установок молодежи выделено как приоритетное и включает «реализацию масштабных проектов по популяризации образа успешного молодого казахстанца, ценностей патриотизма, государственных символов и государственного языка».

И мы, разрабатывая наши программы, ориентируемся на то, что университетское образование предполагает не только профессиональную специализацию, но и формирование мировоззренческой позиции обучающихся. Осваивая такие курсы, как политология, социология, этнопедагогика, студенты постигают политическую культуру и нормы межнационального общения. Разработанные нашими преподавателями спецкурсы: «Основы этнополитики Республики Казахстан», «Основные направления политико-правового развития Казахстана», «История этнокультурного образования Республики Казахстан» и другие позволяют студентам глубже понять закономерность и специфику социально-политических процессов.

Передать молодежи позитивный социальный опыт многих поколений казахстанцев можно, лишь создав в самом университете благоприятный морально-психологический климат, благотворно влияющий на раскрытие нравственного, интеллектуального, творческого потенциала каждого. В КарГУ сложилась система воспитания с четкой структурой, планированием, разнообразным содержанием. Принятый вузом кодекс этических норм закрепляет равные права всех участников образовательного процесса и направлен на обеспечение интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, формирование казахстанского пат­риотизма, чему способствует и заметная всем работа межнационального культурного центра (МНКЦ), одним из учредителей которого является секретариат Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области.

Главные задачи МНКЦ – воспитание студенчества в духе межнационального согласия, уважения к культуре, традициям и языкам этносов Казахстана. Диспуты, «круглые столы» по различным проблемам тоже имеют общую цель – достичь единства в контексте диалога этносов Казахстана. Активное студенческое самоуправление поддерживается Комитетом по делам молодежи, студенческим парламентом, Альянсом студентов, Школой молодого госслужащего и студенческим омбудсменом.

Студенты и их объединения сотрудничают с органами исполнительной и законодательной власти, департаментом молодежной политики МОН РК, общественными и молодежными организациями города, области, республики, в числе которых Конгресс молодежи Казахстана, молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нур Отан», Альянс студентов Казахстана, общественные фонды, неправительственные организации. Гражданственность и патриотизм формируют молодежные и студенческие акции и форумы «Моя Родина – Казахстан», «Это – наш Флаг!», «Это – наш Гимн!», «Молодежь – будущее Казахстана!». КарГУ регулярно становится местом встреч студенческой молодежи страны, ближнего и дальнего зарубежья, центром проведения республиканских студенческих акций, конференций и фестивалей.

Пример Карагандинского государственного университета, где работают представители 25 и обучаются представители 36 национальностей, сохраняются и передаются молодому поколению традиции дружбы и согласия, служит подтверждением эффективности проводимой государством политики консолидации общества.

Еркин КУБЕЕВ,

ректор Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова, доктор юридических наук, профессор

фото Игоря ХЛЕБНИКОВА